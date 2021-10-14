За год — минус 30 кг: как сейчас выглядит голливудская пышка Ребел Уилсон (фото до и после)

Ранее звезда "Идеального голоса" весила более ста килограмм

Известная комедийная актриса Ребел Уилсон впечатлила фанатов, потеряв более 30 кг за один "год здоровья". В эту среду, 13 октября, знаменитость с гордостью продемонстрировала стройную фигуру и аккуратную талию в облегающем черном ансамбле.

Новое фото 41-летняя Уилсон опубликовала у себя в Инстаграме.

Звезда позировала в топе с открытыми плечами и брюках с пайетками. Свой образ Ребел дополнила парой черных туфлей на шпильке.

За год Ребел Уилсон сбросила более 30 кг

В ноябре прошлого года актриса с гордостью объявила, что достигла своего целевого веса в 75 кг, хотя пару лет назад, при росте 159 см, ее вес составлял более 100 кг.

Согласно журналу People, замечательная трансформация Ребела частично объясняется соблюдением диеты по методу доктора Майра. "Это подход, который устраняет пищевую непереносимость, снижает уровень сахара, поощряет медленное употребление цельных продуктов, укрепляет иммунную систему и уменьшает воспаление", — рассказал источник изданию. По его словам, Уилсон занимается с личным тренером до шести раз в неделю, ходит на прогулки и пытается увеличить потребление белка с пищей.

Ранее "Телеграф" писал об американке, которой удалось похудеть на 30 кг благодаря четырем правилам.