Американка потеряла 30 кг и поделилась секретом успешного похудения (фото, видео)

Весь секрет состоит в 4 правилах.

Энтузиастка здорового питания и приверженец растительной диеты из США известная под псевдонимом Кики поделилась секретами своего похудения на более чем 30 килограммов.

Секреты она раскрыла в Instagram.

По словам Кики ей помогли 4 простых правила похудения:

Любовь к себе и самоуважение. Диета с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров. Кики советует делать еду простой и радостной. Ежедневное движение. Найти движение которого ждешь — главный секрет, для Кики это прогулки по 30-40 минут в день. Важный момент: "помните, что упражнения — это не наказание за плохую еду … это награда", — пишет блогер. Терпение. Важно быть последовательными в своем подходе. Если в течение недели блогер есть повторяющиеся блюда, то на выходных готовит что-то интересное.

Кики не только пропагандирует здоровое питание для взрослых, но и привлекает к этому детей. Она сама мама двух дочек и считает, что правильное питание — основа будущего здоровья.

Она называет свое похудение — путешествием за здоровьем. Свои 30 кг женщина потеряла в течение года. Сейчас к ее ежедневным прогулкам она добавила занятия в тренажерном зале.

Большинство рецептов, которые публикует блогер, не содержат мяса, поскольку Кики вегетерианка, но среди них можно найти блюда с сыром или яйцами. Большинство рецептов — с овощами. Например, запеченные паттисоны или маленькие тыквы, фаршированные рисом, яблоками и клюквой.

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