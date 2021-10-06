Укр

Американка потеряла 30 кг и поделилась секретом успешного похудения (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
Кики живет в Колорадо и построила свое питание на простых продуктах и овощах.
Кики живет в Колорадо и построила свое питание на простых продуктах и овощах.

Весь секрет состоит в 4 правилах.

Энтузиастка здорового питания и приверженец растительной диеты из США известная под псевдонимом Кики поделилась секретами своего похудения на более чем 30 килограммов.

Секреты она раскрыла в Instagram.

По словам Кики ей помогли 4 простых правила похудения:

  1. Любовь к себе и самоуважение.
  2. Диета с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров. Кики советует делать еду простой и радостной.
  3. Ежедневное движение. Найти движение которого ждешь — главный секрет, для Кики это прогулки по 30-40 минут в день. Важный момент: "помните, что упражнения — это не наказание за плохую еду … это награда", — пишет блогер.
  4. Терпение. Важно быть последовательными в своем подходе. Если в течение недели блогер есть повторяющиеся блюда, то на выходных готовит что-то интересное.

Кики не только пропагандирует здоровое питание для взрослых, но и привлекает к этому детей. Она сама мама двух дочек и считает, что правильное питание — основа будущего здоровья.

Она называет свое похудение — путешествием за здоровьем. Свои 30 кг женщина потеряла в течение года. Сейчас к ее ежедневным прогулкам она добавила занятия в тренажерном зале.

Большинство рецептов, которые публикует блогер, не содержат мяса, поскольку Кики вегетерианка, но среди них можно найти блюда с сыром или яйцами. Большинство рецептов — с овощами. Например, запеченные паттисоны или маленькие тыквы, фаршированные рисом, яблоками и клюквой.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчинам с эректильной дисфункцией рекомендовали средиземноморскую диету.

Теги:
#США #Похудение #Правильное питание
В ГФС готовятся рассчитывать "теневые" доходы украинцев
Экономика и Финансы
Найдут всех: власти придумали, как ловить уклонистов от налогов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В ГФС готовятся рассчитывать "теневые" доходы украинцев
Найдут всех: власти придумали, как ловить уклонистов от налогов
Дата публикации
Категория
Ситуация насчет ограничений для путешественников в страны ЕС останется стабильной еще две недели
Несмотря на ухудшение COVID-обстановки, ЕС решил пока не отгораживаться от украинских туристов
Дата публикации
Категория
Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген
Кто такая Фрэнсис Хоген и зачем она пошла против Facebook: история борьбы одного человека против корпорации
Дата публикации
Категория
На фото - капитан Артур Ерохин
Появилось новое видео, как капитан напал на подростков в Чернигове и погиб
Дата публикации
Категория
Врач-косметолог Алла Дворянин
Как ухаживать за кожей осенью и что ее "убивает" — интервью с косметологом Аллой Дворянин