Как средиземноморская диета улучшает эрекцию - что узнали исследователи

Давно известно, что ключом к долголетию и здоровью являются правильное питание и умеренная физическая нагрузка.

Недавняя статья на сайте "News.Yahoo" рассказывает о результатах исследования участников Конгресса Европейского общества кардиологов. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Средиземноморская диета состоит из овощей, бобовых, морепродуктов, оливкового масла и вина в умеренных количествах и поощряет минимальное потребление обработанных и жареных продуктов, красного мяса, очищенных зерен, добавленных сахаров и насыщенных жиров.

Согласно результатам нового исследования, представленного на Конгрессе Европейского общества кардиологов 2021 года, люди, которые питаются таким образом, могут снизить риск эректильной дисфункции.

В тестировании принимали участие 250 мужчин, средний возраст который составлял 56 лет, которых попросили придерживаться средиземноморской диеты. Соблюдение ими режима питания оценивалось, а затем сравнивалось с их физической подготовкой, уровнем тестостерона, кровотоком, плотностью артерий и эректильной функцией.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто строго придерживался диеты, была лучшая эректильная функция, кровоток, способность к упражнениям, более высокий уровень тестостерона и здоровые артерии, чем у тех, кто не придерживался диеты.

Автор труда, доктор Афанасиос Ангелис из Афинского университета, Греция, заявил: "Хотя мы не изучали механизмы действия этой диеты, но кажется естественным, что такой режим питания может улучшить физическую форму и эректильную функцию за счет улучшения работы кровеносных сосудов и ограничения снижения уровня тестостерона, что становится заметно уже в среднем возрасте".

Результаты исследования показывают, что средиземноморская диета может помочь поддерживать хорошее качество жизни и различные показатели здоровья у мужчин, несмотря на возраст.

Эректильная дисфункция возникает, когда мелкие артерии не могут расширяться, что может препятствовать кровотоку. Мужчины, страдающие гипертонией (повышенное или высокое артериальное давление), в два раза чаще испытывают эректильную дисфункцию, чем те, которые не подвержены этому недугу.

Ранее уже было известно, что средиземноморская диета связана со снижением артериального давления и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы.