Американка втратила 30 кг і поділилася секретом успішного схуднення (фото, відео)

Весь секрет криється в 4 правилах.

Ентузіаст здорового харчування і прихильник рослинної дієти з США відома під псевдонімом Кікі поділилася секретами свого схуднення на більш ніж 30 кілограмів.

Секрети вона розкрила в Instagram.

За словами Кікі їй допомогли 4 простих правила схуднення:

Любов до себе і самоповага. Дієта з високим вмістом вуглеводів і низьким вмістом жирів. Кікі радить робити їжу простою і радісною. Щоденний рух. Знайти рух якого чекаєш — головний секрет, для Кікі це прогулянки по 30-40 хвилин в день. Важливий момент: "пам’ятайте, що вправи — це не покарання за погану їжу ... це нагорода", — пише блогер. Терпіння. Важливо бути послідовними у своєму підході. Якщо протягом тижня блогер їсть повторювані страви, то на вихідних готує щось цікаве.

Кікі не тільки пропагує здорове харчування для дорослих, а й залучає до цього дітей. Вона сама мама двох доньок і вважає, що правильне харчування — основа майбутнього здоров’я.

Вона називає своє схуднення — подорожжю за здоров’ям. Свої 30 кг жінка втратила протягом року. Зараз до її щоденних прогулянок вона додала заняття в тренажерному залі.

Більшість рецептів, які публікує блогер, не містять м’яса, оскільки Кікі вегетаріанка, але серед них можна знайти страви з сиром або яйцями. Більшість рецептів — з овочами. Наприклад, запечені паттісони або маленькі гарбузи, фаршировані рисом, яблуками і журавлиною.

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