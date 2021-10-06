Рус

Американка втратила 30 кг і поділилася секретом успішного схуднення (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
7
Кікі живе в Колорадо і побудувала своє харчування на простих продуктах і овочах.
Кікі живе в Колорадо і побудувала своє харчування на простих продуктах і овочах.

Весь секрет криється в 4 правилах.

Ентузіаст здорового харчування і прихильник рослинної дієти з США відома під псевдонімом Кікі поділилася секретами свого схуднення на більш ніж 30 кілограмів.

Секрети вона розкрила в Instagram.

За словами Кікі їй допомогли 4 простих правила схуднення:

  1. Любов до себе і самоповага.
  2. Дієта з високим вмістом вуглеводів і низьким вмістом жирів. Кікі радить робити їжу простою і радісною.
  3. Щоденний рух. Знайти рух якого чекаєш — головний секрет, для Кікі це прогулянки по 30-40 хвилин в день. Важливий момент: "пам’ятайте, що вправи — це не покарання за погану їжу ... це нагорода", — пише блогер.
  4. Терпіння. Важливо бути послідовними у своєму підході. Якщо протягом тижня блогер їсть повторювані страви, то на вихідних готує щось цікаве.

Кікі не тільки пропагує здорове харчування для дорослих, а й залучає до цього дітей. Вона сама мама двох доньок і вважає, що правильне харчування — основа майбутнього здоров’я.

Вона називає своє схуднення — подорожжю за здоров’ям. Свої 30 кг жінка втратила протягом року. Зараз до її щоденних прогулянок вона додала заняття в тренажерному залі.

Більшість рецептів, які публікує блогер, не містять м’яса, оскільки Кікі вегетаріанка, але серед них можна знайти страви з сиром або яйцями. Більшість рецептів — з овочами. Наприклад, запечені паттісони або маленькі гарбузи, фаршировані рисом, яблуками і журавлиною.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловікам з еректильною дисфункцією рекомендували середземноморську дієту.

Теги:
#США #Схуднення #Правильне харчування
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Економіка та Фінанси
Знайдуть всіх: влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Знайдуть всіх: влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків
Дата публікації
Категорія
Ситуація щодо обмежень для мандрівників до країн ЄС залишиться стабільною ще два тижні
Незважаючи на погіршення COVID-обстановки, ЄС вирішив поки не відгороджуватися від українських туристів
Дата публікації
Категорія
Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген
Хто така Френсіс Хоген і навіщо вона пішла проти Facebook: історія боротьби однієї людини проти корпорації
Дата публікації
Категорія
На фото — капітан Артур Єрохін
З’явилося нове відео, як капітан напав на підлітків в Чернігові і загинув
Дата публікації
Категорія
Врач-косметолог Алла Дворянин
Як доглядати за шкірою восени та що її "вбиває" - інтерв'ю з косметологом Аллою Дворянин