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Середземноморська дієта допомагає при проблемах з потенцією — про що говорять останні дослідження

Автор
Д. Симоненко
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Середземноморська дієта допомагає при проблемах з потенцією — про що говорять останні дослідження Новина оновлена 27 серпня 2021, 20:16
Дослідження показало, що середземноморська дієта, що включає цільнозернові і овочеві, може зменшити еректильну дисфункцію.

Як середземноморська дієта покращує ерекцію — що дізналися дослідники

Давно відомо, що ключем до довголіття і здоров’я є правильне харчування і помірне фізичне навантаження.

Недавня стаття на сайті "News.Yahoo" розповідає про результати дослідження учасників Конгресу Європейського товариства кардіологів. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Середземноморська дієта складається з овочів, бобових, морепродуктів, оливкового масла і вина в помірних кількостях і заохочує мінімальне споживання оброблених і смажених продуктів, червоного м’яса, очищених зерен, доданих цукрів і насичених жирів.

Згідно з результатами нового дослідження, представленого на Конгресі Європейського товариства кардіологів 2021 року люди, які харчуються таким чином, можуть знизити ризик еректильної дисфункції.

У тестуванні брали участь 250 чоловіків, середній вік який становив 56 років, яких попросили дотримуватися середземноморської дієти. Дотримання ними режиму харчування оцінювалося, а потім порівнювався з їх фізичною підготовкою, рівнем тестостерону, кровотоком, щільністю артерій і еректильної функцією.

Дослідники виявили, що у тих, хто строго дотримувався дієти, була найкраща еректильна функція, кровотік, здатність до вправ, більш високий рівень тестостерону і здорові артерії, ніж у тих, хто не дотримувався дієти.

Автор праці, доктор Афанасіос Ангеліс з Афінського університету, Греція, заявив: "Хоча ми не вивчали механізми дії цієї дієти, але здається природним, що такий режим харчування може поліпшити фізичну форму і еректильну функцію за рахунок поліпшення роботи кровоносних судин і обмеження зниження рівня тестостерону, що стає помітно вже в середньому віці".

Результати дослідження показують, що середземноморська дієта може допомогти підтримувати хорошу якість життя і різні показники здоров’я у чоловіків, незважаючи на вік.

Еректильна дисфункція виникає, коли дрібні артерії не можуть розширюватися, що може перешкоджати кровотоку. Чоловіки, які страждають на гіпертонію (підвищений або високий артеріальний тиск), в два рази частіше відчувають еректильну дисфункцію, ніж ті, які не схильні до цього недугу.

Раніше вже було відомо, що середземноморська дієта пов’язана зі зниженням артеріального тиску і поліпшенням здоров’я серцево-судинної системи.

 

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
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