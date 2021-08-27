Як середземноморська дієта покращує ерекцію — що дізналися дослідники

Давно відомо, що ключем до довголіття і здоров’я є правильне харчування і помірне фізичне навантаження.

Недавня стаття на сайті "News.Yahoo" розповідає про результати дослідження учасників Конгресу Європейського товариства кардіологів. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Середземноморська дієта складається з овочів, бобових, морепродуктів, оливкового масла і вина в помірних кількостях і заохочує мінімальне споживання оброблених і смажених продуктів, червоного м’яса, очищених зерен, доданих цукрів і насичених жирів.

Згідно з результатами нового дослідження, представленого на Конгресі Європейського товариства кардіологів 2021 року люди, які харчуються таким чином, можуть знизити ризик еректильної дисфункції.

У тестуванні брали участь 250 чоловіків, середній вік який становив 56 років, яких попросили дотримуватися середземноморської дієти. Дотримання ними режиму харчування оцінювалося, а потім порівнювався з їх фізичною підготовкою, рівнем тестостерону, кровотоком, щільністю артерій і еректильної функцією.

Дослідники виявили, що у тих, хто строго дотримувався дієти, була найкраща еректильна функція, кровотік, здатність до вправ, більш високий рівень тестостерону і здорові артерії, ніж у тих, хто не дотримувався дієти.

Автор праці, доктор Афанасіос Ангеліс з Афінського університету, Греція, заявив: "Хоча ми не вивчали механізми дії цієї дієти, але здається природним, що такий режим харчування може поліпшити фізичну форму і еректильну функцію за рахунок поліпшення роботи кровоносних судин і обмеження зниження рівня тестостерону, що стає помітно вже в середньому віці".

Результати дослідження показують, що середземноморська дієта може допомогти підтримувати хорошу якість життя і різні показники здоров’я у чоловіків, незважаючи на вік.

Еректильна дисфункція виникає, коли дрібні артерії не можуть розширюватися, що може перешкоджати кровотоку. Чоловіки, які страждають на гіпертонію (підвищений або високий артеріальний тиск), в два рази частіше відчувають еректильну дисфункцію, ніж ті, які не схильні до цього недугу.

Раніше вже було відомо, що середземноморська дієта пов’язана зі зниженням артеріального тиску і поліпшенням здоров’я серцево-судинної системи.