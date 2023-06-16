Пышку из "Идеального голоса" больше не узнать: как сейчас выглядит Ребел Уилсон (фото)

43-летняя австралийка изменилась до неузнаваемости

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон как никто другой знает, что такое лишний вес. 43-летняя звезда фильмов "Идеальный голос" наряду с такими коллегами, как Крис Пратт, Джона Хилл, Мелисса Маккарти, за последние годы экстремально похудела.

Ребел всегда имела пышные формы. Она страдала гормональным дисбалансом, и по рекомендациям врачей в 2020 году актриса решилась на кардинальные перемены со своей фигурой. За небольшой промежуток времени ей удалось значительно снизить свой вес и преобразиться в стройную молодую женщину.

В среду, 15 июня, актриса со своей возлюбленной Рамоной Агрума продегустировала коктейли в кругу друзей и коллег по съемочной площадке. Свою похудевшую фигуру Ребел спрятала за бежевой кофточкой оверсайз с голубыми символами. Добавим, что в ноябре 2022 года Ребел и Рамона воспользовались услугами суррогатного материнства. У пары родилась дочь.

Как сейчас выглядит похудевшая Ребел Уилсон

Ребел Уилсон со своей возлюбленной Рамоной Агрума

Ребел Уилсон и актриса Белла Торн

Как выглядела Ребел Уилсон ранее

Кадры из фильма "Идеальный голос" с Ребел Уилсон

К слову, за два года Ребел Уилсон удалось сбросить более 30 килограмм. Ранее актриса похвасталась аккуратной талией в облегающем черном ансамбле.