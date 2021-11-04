Топ-5 зірок, які екстремально схудли (фото)

5 знаменитостей, які схудли за короткий період часу.

У гонитві за ідеальною фігурою багато дівчат готові на крайні заходи — виснажують себе строгими дієтами, годинами займаються в спортзалах. Для інших ідеальним методом є приклад відомих людей.

У нашому матеріалі ми пропонуємо розглянути приголомшливе перетворення всесвітньо відомих зірок. Досвід їхнього екстремального схуднення можна взяти на озброєння.

Адель

Британській співачці Адельу вдалося схуднути на 40 кг! Шанувальники захоплюються таким перетворенням, а ось дієтологи б’ють на сполох — таке швидке схуднення загрожує новими проблемами зі здоров’ям.

За словами артистки, вона вирішила схуднути через надмірну тривожність. Для цього вона завзято тренувалася 3 рази на тиждень, перейшла на правильне харчування та відмовилася від алкоголю. Хоча в деяких ЗМІ з’явилася інформація, що схуднути зірці допоміг гіпноз та сиртфуд-дієта.

Співачці Адель вдалося схуднути на 40 кг

Ребел Уілсон

Австралійська актриса Ребел Уілсон завжди була володаркою пишних форм. 41-річна зірка фільмів "Ідеальний голос" та "Холостячки" страждала на гормональний дисбаланс, але в 2020 році вирішила всерйоз зайнятися своїм здоров’ям. За короткий період їй суттєво вдалося скинути зайву вагу та перетвориться на струнку дівчину.

В інтерв’ю журналістам актриса розповіла, що вдалася до методу Майра, який має на увазі усвідомлене споживання їжі протягом дня, заборону на перекушування, які успішно інтегровані у психологічну терапію.

Ребел Уілсон до схуднення та після

Ребел Уілсон до схуднення та після

Кріс Пратт

Серед голлівудських знаменитостей також можна зустріти і чоловіків, які зайнялися своєю фігурою та різко схудли.

Одним із таких прикладів різкого перетворення є американський актор Кріс Пратт. Лише за півроку Кріс скинув 30 кг. Найсильнішою мотивацією для актора стала участь у фільмі "Вартові галактики", де потрібно було зіграти не пишнотілого добряка, а брутального красеня.

Зірці довелося відмовитися від бігмаків і віддати перевагу низьковуглеводному палеораціону.

Кріс Пратт скинув 30 кг

Джона Хілл

Ще одним кардинальним перетворенням може похвалитися американський актор, сценарист та режисер Джона Хілл. Він ніколи не був струнким і особливо не приділяв уваги до харчування та спорту — їв фастфуд і запивав усе солодкою газировкою.

Худнути він почав ще 2011 року, тоді актору вдалося скинути до 20 кг. Але у 2015-му, щоб зіграти Ефраїма Діверолі у біографічному фільмі "Хлопці зі стволами", він набрав 40 кілограмів.

Після того як актор почав важити 115 кг, у нього почалися проблеми зі здоров’ям. Джона вирішив серйозно зайнятися своїм тілом, почав ходити в зал і дотримуватися рекомендацій дієтолога.

Зараз актор виглядає чудово — йому не тільки вдалося скинути зайву вагу, але й зробити своє тіло струнким та рельєфним.

Джона Хілл

Меліса Маккарті

Мелісса Маккарті — ще одна голлівудська зірка, яка досягла успіху в боротьбі із зайвою вагою. Зірка фільмів «Великий бос» та «Копи у спідницях» завжди була пампушка, її вага становила 107 кг при зростанні в 157 см.

Загалом Мелісса позбулася 34 кг без голодувань і жорстких обмежень у харчуванні. Для актриси розробили спеціальну дієту із мінімальною кількістю вуглеводів (100–150 г на день).

Головним елементом харчування стали білкові продукти та відмова від швидких вуглеводів. Також акторка почала займатися кікбоксингом.

Меліса Маккарті

На думку дієтологів, різке схуднення може шкодити здоров’ю, про те, як завжди залишатися у формі і чому повертається зайва вага читайте в нашому матеріалі.