Диета — это стресс для организма: диетолог рассказал, почему возвращается лишний вес

Новые стандарты красоты буквально заставляют многих девушек, да и парней, садиться на жесткие диеты, чтобы соответствовать некому идеалу. Но часто так случается, что после окончания диеты лишний вес возвращается. Почему же так происходит?

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм посвятила этой теме один из своих постов, в котором объяснила, почему же так случается, что лишний вес может возвращаться.

"Запомните: любая диета — это огромный стресс для организма" - напоминает Светлана.

Диетолог отмечает, что причиной возвращения лишнего веса может быть то, что вы начинаете слишком активно налегать на любимую пищу после диеты, или же вам не хватает силы воли, чтобы ограничивать себя дальше.

Организм, который находится в стрессе из-за того, что ему не дают то, в чем он нуждается и поэтому может отвечать такими способами на это:

гормональным сбоем;

усталостью и раздражительностью;

выпадением волос, расслоением ногтей, проблемами с кожей;

нарушением работы всех систем;

иногда даже депрессией.

Светлана Фус советует выработать себе такой рацион, который будет восполнять все потребности организма, и при этом не вредить фигуре.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, почему люди могут поправляться. Диетолог назвала, какие заболевания и состояния, которые могут способствовать набору лишних килограммов.