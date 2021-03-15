Скачать
Понедельник, 15.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Главные события недели: допрос Медведчука, национализация "Мотор Сичи", убийство Маши Борисовой
Почти 7 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в Украине за сутки
Почти 7 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в Украине за сутки
"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
"Шахтер" уничтожил "Десну" (видео)
Монатик довел Тину Кароль до слез: как прошли первые вокальные бои шоу "Голос країни" (видео)
Монатик довел Тину Кароль до слез: как прошли первые вокальные бои шоу "Голос країни" (видео)

От чего люди полнеют? Диетолог назвал основные заболевания и состояния, которые могут способствовать набору лишних килограммов

От чего люди полнеют? Диетолог назвал основные заболевания и состояния, которые могут способствовать набору лишних килограммов
Обновлено 07:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Лишний вес - одна из самых актуальных и тревожных тем для современных девушек. Представительницы прекрасного пола сидят на диетах, часами занимаются в спортивных залах, чтобы добиться результата и создать себе такую фигуру, как они хотят. Однако бывает, что эти усилия "пропадают" и человек набирает вес все равно, по непонятным для него причинам.

Диетолог Светлана Фус решила ответить на волнующий многих вопрос "От чего люди полнеют?". На свое странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором объяснила, что довольно часто набору веса способствует нарушение режима питания, переедание и недостаток физической активности. Однако, проблема может скрываться и в болезнях. Их надо знать, чтобы понимать, что делать и к кому обращаться.

Итак, какие заболевания и состояния, которые могут способствовать набору лишних килограммов:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • гипотиреоз - снижение продукции гормонов щитовидной железы. Нехватка гормонов щитовидной железы замедляет обменные процессы.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • сахарный диабет. Увеличивается процент жира и общего веса, развивается нечувствительность к инсулину.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • нарушение работы гипофиза и надпочечников (увеличивается уровень гормона кортизола и повышается глюкоза крови). Из-за повышения уровня кортизола нарушается обмен белков, жиров и углеводов; активируется распад белков, увеличивается количество жировой ткани и уменьшается количество мышечной.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • синдром поликистозных яичников. Происходит нарушение функции яичников, поджелудочной железы, надпочечников, гипоталамуса и гипофиза. В результате может развиться ожирение по мужскому типу.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • климакс. К набору веса приводит снижение выработки женских половых гормонов в яичниках. Чем меньше уровень эстрогена, тем больше жира на бедрах и животе. По этой причине часто у женщин набор веса происходит в период менопаузы. Аналогичное состояние развивается и в случае хирургического удаления яичников.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • психические расстройства-психогенная депрессия. Она может сопровождаться полигафией - нарушением пищевого поведения. При этом наблюдается повышенный аппетит и постоянное чувство голода.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Далеко не "супер-фуд": диетолог рассказал, почему пользу яблок переоценивают 

Привести к избытку веса может и прием медикаментов. Некоторые из них в качестве побочного эффекта нарушают обмен веществ, влияющий на вес.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

"Если у вас не только появился избыточный вес, но есть потеря работоспособности, ухудшение самочувствия и специфические признаки заболевания (их много, для каждой проблемы свои симптомы) - обязательно нужно обратиться к эндокринологу, гинекологу, неврологу" - советует Светлана.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус развеяла миф о том, что в основном на метаболизм влияет генетика. Диетолог рассказала о семи самых частых причинах нарушения обменных процессов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 554

Все по теме:

Диетолог, Лишний вес, Вес, Светлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин так же в хоккей играет: лыжник-Лукашенко насмешил сеть (видео)
02 "Заря" - "Динамо": в эфир попал странный момент с болельщиками (видео)
03 Капитан "Динамо" забил "Заре" гол-шедевр (видео)
04 Увеличившая грудь украинская модель показала фигуру в обтягивающем боди (фото)
05 Вероятный убийца Маши Борисовой перед задержанием вскрыл вены (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве пьяный на внедорожнике в дребезги разбил легковушку, убив ее водителя и пассажирку (фото, видео)
В Киеве пьяный на внедорожнике в дребезги разбил легковушку, убив ее водителя и пассажирку (фото, видео)
Итоги дня 14 марта: День добровольца, &quot;повышение&quot; Дубинского отменили
Итоги дня 14 марта: День добровольца, "повышение" Дубинского отменили
Мощная песчаная буря накрыла сразу несколько стран Среднего Востока: фото и видео явления
Мощная песчаная буря накрыла сразу несколько стран Среднего Востока: фото и видео явления
Какой праздник 15 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь