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Болезни и генетика не при чем: диетолог рассказал, почему замедляется метаболизм

Болезни и генетика не при чем: диетолог рассказал, почему замедляется метаболизм
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Пришла весна и девушки постепенно начнут выходить в спортзалы, на улицу, когда потеплеет, чтобы убрать все то, что "наели" за зиму. Однако перед тем, как худеть, необходимо как следует изучить себя и свой организм, чтобы понять, почему же вы набираете вес, или же почему не можете его сбросить.

Иногда проблема заключается в замедленном метаболизме.

Метаболизм или обмен веществ – это совокупность множества сложных процессов в организме, превращающих калории из пищи в полезную для жизнедеятельности человека энергию. Обмен вещест зависит и от калорийности питания, физической активности, а также от температуры окружающей среды и даже эмоционального состояния человека.

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Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала о семи самых частых причинах замедления метаболизма. Она считает, что нарушение обменных процессов чаще всего происходит не по причине болезней и наследственных нарушений, а из-за не наилучшего пищевого поведения.

7 причин замедления метаболизма:⁣⁣

  • Отказ от завтрака;⁣⁣⠀

  • Недостаточное поступление воды в организм;⁣⁣⠀

  • Нерегулярное питание;⁣⁣⠀

  • Употребление слишком больших порций;⁣⁣⠀

  • Основной прием пищи - ужин;⁣⁣⠀

  • Неполноценный сон;⁣⁣⠀

  • Стресс.⁣⁣

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, какие продукты стоит добавить в свой рацион весной, чтобы поддерживать организм здоровым. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Диетолог, Диета, Метаболизм, Светлана Фус.
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