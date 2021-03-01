Болезни и генетика не при чем: диетолог рассказал, почему замедляется метаболизм

Пришла весна и девушки постепенно начнут выходить в спортзалы, на улицу, когда потеплеет, чтобы убрать все то, что "наели" за зиму. Однако перед тем, как худеть, необходимо как следует изучить себя и свой организм, чтобы понять, почему же вы набираете вес, или же почему не можете его сбросить.
Иногда проблема заключается в замедленном метаболизме.
Метаболизм или обмен веществ – это совокупность множества сложных процессов в организме, превращающих калории из пищи в полезную для жизнедеятельности человека энергию. Обмен вещест зависит и от калорийности питания, физической активности, а также от температуры окружающей среды и даже эмоционального состояния человека.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала о семи самых частых причинах замедления метаболизма. Она считает, что нарушение обменных процессов чаще всего происходит не по причине болезней и наследственных нарушений, а из-за не наилучшего пищевого поведения.
7 причин замедления метаболизма:
Отказ от завтрака;⠀
Недостаточное поступление воды в организм;⠀
Нерегулярное питание;⠀
Употребление слишком больших порций;⠀
Основной прием пищи - ужин;⠀
Неполноценный сон;⠀
Стресс.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, какие продукты стоит добавить в свой рацион весной, чтобы поддерживать организм здоровым.