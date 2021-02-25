Можно ли сузить талию? Анита Луценко рассказала, как это сделать

Известный тренер и эксперт по питанию Анита Луценко ведет на своей странице в Инстаграме мини-блог, в котором делится с желающими похудеть различными советами, тренировками, рецептами, а также показывает кадры из своей жизни.

Наверняка многие девушки хотели бы сузить себе талию без обращения к пластике. Но возможно ли это?

Анита Луценко уверяет, что да. И более того, она знает 7 способов, как это сделать.

1. Снизить процент жира во всем теле питанием - тогда жир, что лежит на боках, спине и животе уплывает и твоя талия точно становится тоньше. Это гарантия 100%.

2. Если мы пытаемся сузить талию мышцами, то это затея не очень. Тренируя мышцу мы не можем ее сделать более маленькой в объёме. Выполняя силовые тренировки можем наоборот увеличить объём.

3. Можно заняться вздутием живота. Сработает если есть.

4. Можно заняться мышцами тазового дна. Это подтянет живот впереди.

5. Можно добавить растяжки зоны талии, живота, спины, что в целом "вытянет тело", уберёт забитости.

6. Можно заняться осанкой, что визуально изменит вид талии.

7. Можно "расширить" тренировками спину и округлить попу. Тогда визуально талия будет казаться меньше.

Однако Анита советует обратить свое внимание именно на первый вариант.

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Ранее Анита Луценко дала "Телеграфу" интервью, в котором рассказала, как правильно похудеть людям, работающим на дому.