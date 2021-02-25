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Можно ли сузить талию? Анита Луценко рассказала, как это сделать

Можно ли сузить талию? Анита Луценко рассказала, как это сделать
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный тренер и эксперт по питанию Анита Луценко ведет на своей странице в Инстаграме мини-блог, в котором делится с желающими похудеть различными советами, тренировками, рецептами, а также показывает кадры из своей жизни.

Наверняка многие девушки хотели бы сузить себе талию без обращения к пластике. Но возможно ли это?

Тренировки при варикозе: советы Аниты Луценко

Анита Луценко уверяет, что да. И более того, она знает 7 способов, как это сделать.

  • 1. Снизить процент жира во всем теле питанием - тогда жир, что лежит на боках, спине и животе уплывает и твоя талия точно становится тоньше. Это гарантия 100%.

  • 2. Если мы пытаемся сузить талию мышцами, то это затея не очень. Тренируя мышцу мы не можем ее сделать более маленькой в объёме. Выполняя силовые тренировки можем наоборот увеличить объём.

  • 3. Можно заняться вздутием живота. Сработает если есть.

  • 4. Можно заняться мышцами тазового дна. Это подтянет живот впереди.

  • 5. Можно добавить растяжки зоны талии, живота, спины, что в целом "вытянет тело", уберёт забитости.

  • 6. Можно заняться осанкой, что визуально изменит вид талии.

  • 7. Можно "расширить" тренировками спину и округлить попу. Тогда визуально талия будет казаться меньше.

Однако Анита советует обратить свое внимание именно на первый вариант.

 
 
 
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Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Тренировки при варикозе: советы Аниты Луценко

Ранее Анита Луценко дала "Телеграфу" интервью, в котором рассказала, как правильно похудеть людям, работающим на дому.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Анита Луценко.
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