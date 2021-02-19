Тренировки при варикозе: советы Аниты Луценко

Известный тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, которая недавно посоветовала свой любимый сериал, рассказала о самых полезных видах тренировок при варикозе, а также указала на некоторые противопоказания.

Так, на своей официальной страничке в Инстаграме Анита коротко объяснила, как возникает такая патология, как варикозное расширение вен.

"Кровь плохо течет от ног снизу вверх , а движется вниз (клапаны не справляются). Кровь застаивается, вены еще увеличиваются и слабеют. Характерно для профессий где долго стоят. Сразу оговорюсь, что при варикозе рекомендуются занятия в специальных индивидуальных гольфах", - пишет тренер.

Упражнения, которые противопоказаны при варикозе:

статические упражнения (когда сели, например, под стенкой и сидим 30 сек);

большие веса с натуживанием (штанги и тяжелые гантели). "Геморой - это тоже варикоз", - пишет Луценко.

прокатывание ролом мест выпячивания вен;

работа с резинками со сдавливанием зоны с выпячивания;

тренировки с постоянным стоянием без смены положений и включения икр в работу.

Фото: 1obl.ru

При этом эксперт поделилась полезными видами тренировок, которые идеально подойдут при варикозе:

плавание;

после тренировки полежать "ноги упор на стену";

упражнения, где ноги поднимаются выше головы (тренировка ног и ягодиц леежа на спине, на боку, на четвереньках и одна поднимается);

развитие дыхания и работа с мышцами тазового дна;

пилатес;

йога динамическая;

растяжки;

быстрая ходьба и легкие пробежки в гольфах с постоянным контролем (не становится ли хуже);

пресс, руки, грудь, спина (не все стоя, ближе к горизонтальным положениям);

"Нормальное питание можно - от которого собственно и зависит вес", - подытоживает Луценко.

Ранее Анита Луценко рассказывала, как уменьшить икра на ногах, а также поделилась простыми упражнениями для ягодиц и пресса в домашних условиях.