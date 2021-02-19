Тренировки при варикозе: советы Аниты Луценко

Известный тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, которая недавно посоветовала свой любимый сериал, рассказала о самых полезных видах тренировок при варикозе, а также указала на некоторые противопоказания.
Так, на своей официальной страничке в Инстаграме Анита коротко объяснила, как возникает такая патология, как варикозное расширение вен.
"Кровь плохо течет от ног снизу вверх , а движется вниз (клапаны не справляются). Кровь застаивается, вены еще увеличиваются и слабеют. Характерно для профессий где долго стоят. Сразу оговорюсь, что при варикозе рекомендуются занятия в специальных индивидуальных гольфах", - пишет тренер.
Упражнения, которые противопоказаны при варикозе:
Фото: 1obl.ru
При этом эксперт поделилась полезными видами тренировок, которые идеально подойдут при варикозе:
"Нормальное питание можно - от которого собственно и зависит вес", - подытоживает Луценко.
Ранее Анита Луценко рассказывала, как уменьшить икра на ногах, а также поделилась простыми упражнениями для ягодиц и пресса в домашних условиях.