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Тренировки при варикозе: советы Аниты Луценко

Тренировки при варикозе: советы Аниты Луценко
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Известный тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, которая недавно посоветовала свой любимый сериал, рассказала о самых полезных видах тренировок при варикозе, а также указала на некоторые противопоказания.

Так, на своей официальной страничке в Инстаграме Анита коротко объяснила, как возникает такая патология, как варикозное расширение вен.

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"Кровь плохо течет от ног снизу вверх , а движется вниз (клапаны не справляются). Кровь застаивается, вены еще увеличиваются и слабеют. Характерно для профессий где долго стоят. Сразу оговорюсь, что при варикозе рекомендуются занятия в специальных индивидуальных гольфах", - пишет тренер.

Упражнения, которые противопоказаны при варикозе:

  • статические упражнения (когда сели, например, под стенкой и сидим 30 сек);
  • большие веса с натуживанием (штанги и тяжелые гантели). "Геморой - это тоже варикоз", - пишет Луценко.
  • прокатывание ролом мест выпячивания вен;
  • работа с резинками со сдавливанием зоны с выпячивания;
  • тренировки с постоянным стоянием без смены положений и включения икр в работу.

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Варикоз

Фото: 1obl.ru

При этом эксперт поделилась полезными видами тренировок, которые идеально подойдут при варикозе:

  • плавание;
  • после тренировки полежать "ноги упор на стену";
  • упражнения, где ноги поднимаются выше головы (тренировка ног и ягодиц леежа на спине, на боку, на четвереньках и одна поднимается);
  • развитие дыхания и работа с мышцами тазового дна;
  • пилатес;
  • йога динамическая;
  • растяжки;
  • быстрая ходьба и легкие пробежки в гольфах с постоянным контролем (не становится ли хуже);
  • пресс, руки, грудь, спина (не все стоя, ближе к горизонтальным положениям);

"Нормальное питание можно - от которого собственно и зависит вес", - подытоживает Луценко.

Ранее Анита Луценко рассказывала, как уменьшить икра на ногах, а также поделилась простыми упражнениями для ягодиц и пресса в домашних условиях.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Тренировки, Спорт, Варикоз, Анита Луценко.
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