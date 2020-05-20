Как бороться с варикозом: спасительный рецепт

Новости шоу бизнеса:Врачи поделились лучшим проверенным рецептом мази от варикоза.

Вы, наверное, все слышали о варикозе, а кто-то даже с ним столкнулся. Болезнь – не из приятных с ужасными последствиями. Раскрываем настоящий бабушкин рецепт от варикоза. Читаем и записываем.

70 г вазелина и 20 г ланолина разогреть в эмалированной посуде, добавить 10–15 г измельченного прополиса и поставить в большую емкость с горячей водой, помешивать смесь стеклянной или деревянной ложкой в течение 10–12 минут. Процедить в стеклянную посуду. В течение недели настаиваем получившуюся смесь в прохладном темном месте. Остывший и загустевший крем готов к употреблению.

По рецепту бабушки рекомендуется наносить 2 раза в день тонким слоем на больные места и накрывать марлевой салфеткой в 4 слоя. Это отличное средство от варикоза!