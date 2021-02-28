Что включить в свой рацион весной: диетолог дал несколько советов по питанию

Наступает весна, и особо важно теперь держать свой организм в тонусе, чтобы не заболеть. Для этого Ваше питание должно быть сбалансированным, разнообразным и полноценным. ⁣⁣⠀

"Каждый сезон следует корректировать свой рацион, чтобы поддерживать поступление в организм нужных веществ на должном уровне. Весной важно обращать внимание на те ингредиенты, которые помогут не только иммунной системе пережить межсезонье, но и поддержат нашу кожу, волосы, и обеспечат прилив энергии" - пишет на своей странице в Инстаграм диетолог Светлана Фус.

⁣⁣Какие же нутриенты должны быть в Вашем рационе:

В первую очередь - это витамин С.⁣⁣ Если его не получать в достаточном количестве, развивается гиповитаминоз. Витамин С важен для синтеза коллагена, который влияет на состояние кожи, костей и суставов. Он нужен для обеспечения эластичности сосудов, что помогает им более мягко реагировать на изменения атмосферного давления и перепады температуры весной и для поддержания работы иммунной системы.⁣⁣⠀

Также очень важны такие нутриенты, как жирные кислоты. Из-за их недостатка мы испытываем голод и нас тянет на сладкое. Кроме того, кожа становится сухой, а волосы тусклыми. Да и в слякотный весенний период нужно позаботиться об иммунитете и наших легких.

Третье и очень важное - это хлорофилл. Зелёные овощи, зелень сейчас в рационе должны быть обязательно. Они очень хороший источник витаминов, минералов, растительных ферментов, антиоксидантов и эфирных масел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала о полезных ингредиентах, которые можно использовать для приготовления бутерброда.