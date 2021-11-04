Топ-5 звезд, которые экстремально похудели (фото)

5 знаменитостей, которые похудели и очень преобразились.

В погоне за идеальной фигурой многие девушки готовы на крайние меры — истощают себя строгими диетами, часами занимаются в спортзалах. А для других идеальным методом является пример других.

В нашем материале мы предлагаем рассмотреть потрясающее преображение всемирно известных звезд. Опыт их экстремального похудения можно взять на вооружение.

Адель

Британской певице Адель удалось похудеть на 40 кг! Поклонники восхищаются таким преображением, а вот диетологи бьют тревогу — такое быстрое похудение грозит новыми проблемы со здоровьем.

По словам артистки, она решила похудеть из-за излишней тревожности. Для этого она упорно тренировалась 3 раза в неделю, перешла на правильное питание и отказалась от алкоголя. Хотя в некоторых СМИ появилась информация, что похудеть звезде помог гипноз и сиртфуд-диета.

Певице Адель удалось похудеть на 40 кг

Ребел Уилсон

Австралийская актриса Ребел Уилсон всегда была обладательницей пышных форм. 41-летняя звезда фильмов "Идеальный голос" и "Холостячки" страдала гормональным дисбалансом, но в 2020 году решила всерьез заняться своим здоровеем. За короткий период ей существенно удалось сбросить лишний вес и превратится в стройную девушку.

В интервью журналистам актриса рассказала, что прибегла к методу Майра, который подразумевает осознанное потребление пищи в течение дня, запрет на перекусы, которые успешно интегрированы в психологическую терапию.

Ребел Уилсон до похудения и после

Ребел Уилсон до похудения и после

Крис Пратт

Среди голливудских знаменитостей так же можно встретить и мужчин, которые занялись своей фигурой и резко похудели.

Одним из таких примеров резкого преображения является американский актер Крис Пратт. Всего лишь за полгода Крис сбросил 30 кг. Сильнейшей мотивацией для актера стало участие в фильме "Стражи галактики", где требовалось сыграть не пышнотелого добряка, а брутального красавца.

Звезде пришлось отказаться от бигмаков и отдать предпочтение низкоуглеводному палео-рациону.

Крисс Пратт сбросил 30 кг

Джона Хилл

Еще одним кардинальным преображением может похвастаться американский актёр, сценарист и режиссёр Джона Хилл. Он никогда не был стройным и особо не уделял внимание питанию и спорту — ел фастфуд и запивал все газировкой.

Худеть он начал еще в 2011 году, тогда актеру удалось сбросить до 20 кг. Но в 2015-м, чтобы сыграть Эфраима Дивероли в биографическом фильме "Парни со стволами", он набрал 40 килограммов.

После того, как актер начал весить 115 кг, у него начались проблемы со здоровьем. Джона решил серьезно заняться своим телом, начал ходить в зал и соблюдать рекомендации диетолога.

Сейчас актер выглядит отлично — ему не только удалось сбросить лишний вес, но и сделать свое тело стройным и рельефным.

Джона Хилл

Мелисса Маккарти

Мелисса Маккарти — еще одна голливудская звезда, которая добилась успеха в борьбе с лишним весом. Звезда фильмов «Большой босс» и «Копы в юбках» всегда была пышкой, ее вес составлял 107 кг при росте в 157 см.

В общей сложности Мелисса избавилась от 34 кг без голодовок и жёстких ограничений в питании. Для актрисы разработали специальную диету с минимальным количеством углеводов (100–150 г в день).

Главным элементом питания стали белковые продукты и отказ от быстрых углеводов. Также актриса начала заниматься кикбоксингом.

Мелисса Маккарти

По мнению диетологов, резкое похудение может вредить здоровью, о том как всегда оставаться в форме и почему возвращается лишний вес читайте в нашем материале.