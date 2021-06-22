Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Наушники опасны: что заявляют врачи и как уменьшить их вред
Наушники опасны: что заявляют врачи и как уменьшить их вред
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников
Присоединятся даже Япония и Бразилия: в 2021 году совместные учения Украины и США "Sea Breeze" соберут рекордное число стран-участников

"Боюсь, я не смогу этого развидеть": в сети обсуждают видео, на котором Крис Пратт ест насекомых

"Боюсь, я не смогу этого развидеть": в сети обсуждают видео, на котором Крис Пратт ест насекомых
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

21 июня свое день рождение отмечал звезда "Страж Галактики" и "Парка Юрского периода", американский актер Крис Пратт

Своего друга в оригинальной манере решил поздравить режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн. На своей странице в Твиттере он рассказал о довольно необычном увлечении актера. На коротком ролике Пратт с легкостью съедает гигантского комара.

"Он пришел ко мне домой и просто так съел насекомое. С днем рождения, дружище!" - подписал видео Ганн.

В комментариях под видео поклонники Пратта шокированы увиденным. Одни отмечают, что это довольно весело и необычно, другие же наоборот хотели бы "развидеть" то, что только что увидели.

Ранее, "Телеграф" писал, что 74-летний Сильвестр Сталлоне очаровал фанатов фото с милыми четвероногими друзьями: тремя кучерявыми собачками и одной кошечкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 125

Все по теме:

Актер, Насекомые, Джеймс Ганн, Крис Пратт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ
02 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
03 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
04 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым (фото, видео)
Полиция перекрыла канал поставки героина из Ирана в Европу через Крым (фото, видео)
В свержении Януковича и аннексии Крыма виноваты... США: Путин отличился провокационной статьей ко Дню скорби и памяти
В свержении Януковича и аннексии Крыма виноваты... США: Путин отличился провокационной статьей ко Дню скорби и памяти
Голодное животное преследовало людей: всплыли детали нападения медведя на туристов в России
Голодное животное преследовало людей: всплыли детали нападения медведя на туристов в России
Сырники - самое популярное блюдо: какие рецепты чаще всего искали украинцы в Google
Сырники - самое популярное блюдо: какие рецепты чаще всего искали украинцы в Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь