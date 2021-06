"Боюсь, я не смогу этого развидеть": в сети обсуждают видео, на котором Крис Пратт ест насекомых

21 июня свое день рождение отмечал звезда "Страж Галактики" и "Парка Юрского периода", американский актер Крис Пратт.

Своего друга в оригинальной манере решил поздравить режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн. На своей странице в Твиттере он рассказал о довольно необычном увлечении актера. На коротком ролике Пратт с легкостью съедает гигантского комара.

"Он пришел ко мне домой и просто так съел насекомое. С днем рождения, дружище!" - подписал видео Ганн.

Happy birthday to my lifelong pal @prattprattpratt. Here’s a video of a time he came over to my house and ate a bug for no reason. pic.twitter.com/8MNbcjrfLY

— James Gunn (@JamesGunn) June 21, 2021