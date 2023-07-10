60-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" может навсегда потерять любовь своих украинских фанатов

Американский актер и музыкант Джонни Депп, который сейчас гастролирует по США с музыкальной группой Hollywood Vampires, приедет в страну-агрессоршу уже этой осенью. За это 60-летняя звезда фильмов "Пираты Карибского моря" якобы получит 370 тысяч долларов (более 13 млн гривен).

Об этом пишет росСМИ, которые ссылаются на пресс-службу российской группы "ЯМОРЕ", с которой Депп должен "записать совместный трек". Сообщается, что актеру также организуют экскурсию по Калининградской области.

Участник группы Михаил Лисов заявил, что начиная с 2018 года, велись переговоры с представителями Деппа, когда он посещал россию для проведения концерта Hollywood Vampires. В 2020 году музыканты начали обсуждать возможность записи общей песни.

Ситуацию усложняло участие Джонни Деппа в процессе развода с его бывшей женой Эмбер Херд. В прошлом году, когда рф вторглась на территорию Украины, команда знаменитости объявила о готовности посетить страну-террористку. Согласно словам Лисова, они планируют провести видеозвонок с Деппом в конце июля.

Если эта правда, Джонни Депп рискует навсегда потерять любовь украинских поклонников, которые продолжают страдать от российской агрессии, россиян, лицемерно убивающих мирных жителей нашей страны, в том числе невинных детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джонни Депп впервые за три года сыграл одну из ключевых ролей в исторической драме "Жанна Дюбарри". Картина открывала 76-й Каннский международный кинофестиваль.