Джек Воробей уже не тот: 60-летний Джонни Депп продолжил гастроли со своей рок-группой после травмы (фото)

Актер трогательным жестом почтил на концерте свою дочь

Популярный американский актер, звезда фильмов "Пираты Карибского моря" Джонни Депп неактивно снимается после скандального развода в кино, зато гастролирует со своей группой Hollywood Vampires. Исполнитель снова вышел на сцену после травмы лодыжки, в прошлом месяце коллективу пришлось из-за этого перенести три концерта.

Как сообщает "Телеграф", 60-летний Джонни Депп вместе с музыкантами Hollywood Vampires выступил в Лондоне, Англия. Концерт состоялся на стадионе The O2 Arena в минувшее воскресенье, 9 июля 2023 года.

Актер, которого прославила на весь мир роль капитана Джека Воробья, постарел со времен выхода картины, но харизму и обаяние не теряет. На сцене он появился в стильном образе, изюминкой которого стал пиджак с именем дочери Джонни Деппа Лили-Роуз. Дополняет наряд эффектная шляпа с банданой, обилие цепочек и колец.

Джонни Депп - гитарист в группе. Фото: Getty Images

Стильный образ звезды. Фото: Getty Images

Концерт Hollywood Vampires в Лондоне. Фото: Getty Images

Редкий момент с улыбкой. Фото: Getty Images

Джонни Деппу сейчас 60 лет. Фото: Getty Images

Hollywood Vampires – группа, выступающая в стиле хард-рок. Коллектив основали восемь лет назад Элис Купер, Джонни Депп и Джо Перри. Исполнители назвались The Hollywood Vampires в честь знаменитого питейного клуба, существовавшего в 1970-х годах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джонни Депп впервые за три года сыграл одну из ключевых ролей в исторической драме "Жанна Дюбарри". Картина открывала 76-й Каннский международный кинофестиваль.