Джек Горобець уже не той: 60-річний Джонні Депп продовжив гастролі зі своїм рок-гуртом після травми (фото)

Актор зворушливим жестом вшанував на концерті свою дочку

Популярний американський актор, зірка фільмів "Пірати Карибського моря" Джонні Депп неактивно знімається в кіно після скандального розлучення, натомість гастролює зі своїм гуртом Hollywood Vampires. Виконавець знову вийшов на сцену після травми кісточки, минулого місяця колективу довелося через це перенести три концерти.

Як повідомляє "Телеграф", 60-річний Джонні Депп разом із музикантами Hollywood Vampires виступив у Лондоні, Англія. Концерт відбувся на стадіоні The O2 Arena минулої неділі, 9 липня 2023 року.

Актор, якого прославила на весь світ роль капітана Джека Горобця, постарів з часів виходу картини, але харизму та чарівність не втрачає. На сцені він з’явився у стильному образі, родзинкою якого став піджак з ім’ям дочки Джонні Деппа Лілі-Роуз. Доповнює вбрання ефектний капелюх з банданою, велика кількість ланцюжків і каблучок.

Джонні Депп – гітарист у групі. Фото: Getty Images

Стильний образ зірки. Фото: Getty Images

Концерт Hollywood Vampires у Лондоні. Фото: Getty Images

Рідкісний момент з посмішкою. Фото: Getty Images

Джонні Деппу зараз 60 років. Фото: Getty Images

Hollywood Vampires – гурт, що виступає у стилі хард-рок. Колектив заснували вісім років тому Еліс Купер, Джонні Депп та Джо Перрі. Виконавці назвалися The Hollywood Vampires на честь знаменитого питного клубу, який існував у 1970-х роках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джонні Депп уперше за три роки зіграв одну із ключових ролей в історичній драмі "Жанна Дюбаррі". Картина відкривала 76-й міжнародний Каннський кінофестиваль.