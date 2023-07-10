60-річна зірка "Піратів Карибського моря" може назавжди втратити любов своїх українських фанатів

Американський актор і музикант Джонні Депп, який зараз гастролює США з музичним гуртом Hollywood Vampires, приїде до країни-агресорки вже цієї осені. За це 60-річна зірка фільмів "Пірати Карибського моря" нібито отримає 370 тисяч доларів (понад 13 млн гривень).

Про це пише росЗМІ, які посилаються на пресслужбу російського гурту "ЯМОРЕ", з яким Депп повинен "записати спільний трек". Повідомляється, що актору також організують екскурсію Калінінградською областю.

Учасник гурту Михайло Лисов заявив, що починаючи з 2018 року велися переговори з представниками Деппа, коли він відвідував росію для проведення концерту Hollywood Vampires. 2020 року музиканти почали обговорювати можливість запису спільної пісні.

Ситуацію ускладнювала участь Джонні Деппа у процесі розлучення із його колишньою дружиною Ембер Херд. Торік, коли рф вдерлася на територію України, команда знаменитості оголосила про готовність відвідати країну-терористку. За словами Лисова, вони планують провести відеодзвінок із Деппом наприкінці липня.

Якщо ця правда, Джонні Депп ризикує назавжди втратити любов українських шанувальників, які продовжують страждати від російської агресії, росіян, котрі лицемірно вбивають мирних жителів нашої країни, у тому числі невинних дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джонні Депп уперше за три роки зіграв одну з ключових ролей в історичній драмі "Жанна Дюбаррі". Картина відкривала 76-й міжнародний Канський кінофестиваль.