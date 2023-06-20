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60-летний Том Круз поразил невероятно молодым видом на премьере новой "Миссии невыполнимой" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Том Круз на премьере "Миссии Невыполнимой 7" Новость обновлена 20 июня 2023, 13:02
Том Круз на премьере "Миссии Невыполнимой 7". Фото Getty Images

Возникает ощущение, что актер с годами только молодеет

В понедельник, 19 июня, в итальянской столице прошла премьера новой части всемирно известного шпионского боевика "Миссия невыполнима 7: Смертельная расплата. Часть I". И конечно же это событие не пропустил исполнитель главной роли — вечно молодой Том Круз.

Американский актер появился на красной дорожке в Риме в элегантном синем костюме, накинутом поверх жилета в тон, и классической белой рубашке, не застегнутой на верхние пуговицы. Свой образ он дополнил солнцезащитными очками и черными классическими туфлями, позволив своим взъерошенным волосам развеваться на ветру.

Судя по фото, трудно поверить, что в июле Крузу исполняется 61 год. Знаменитость выглядит очень свежо и молодо.

Том Круз на премьере "Миссии Невыполнимой 7"
Том Круз на премьере "Миссии Невыполнимой 7" Фото: Getty Images
Хейли Этвелл и Том Круз в Риме
Хейли Этвелл и Том Круз в Риме Фото: Getty Images
Том Круз на премьере "Миссии Невыполнимой 7" - фото
На красной дорожке Том Круз не жалел улыбок Фото: Getty Images
60-летний Том Круз
60-летний Том Круз Фото: Getty Images
Том Круз
А вы знакли, что 3 июля Тому Крузу исполняется 61 год Фото: Getty Images

Отметим, что мировая премьера седьмой части франшизы "Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть первая" выйдет в кинотеатрах 12 июля. А премьера сиквела, "Смертельная расплата, часть вторая", состоится больше чем через год — 28 июня 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что на ежегодном Каннском кинофестивале 2023 с новым фильмом выступал британский актер Джуд Лоу. 50-летняя звезды "Шерлока Холмса" отрастил усы и заметно постарел.

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