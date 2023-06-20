60-летний Том Круз поразил невероятно молодым видом на премьере новой "Миссии невыполнимой" (фото)

Возникает ощущение, что актер с годами только молодеет

В понедельник, 19 июня, в итальянской столице прошла премьера новой части всемирно известного шпионского боевика "Миссия невыполнима 7: Смертельная расплата. Часть I". И конечно же это событие не пропустил исполнитель главной роли — вечно молодой Том Круз.

Американский актер появился на красной дорожке в Риме в элегантном синем костюме, накинутом поверх жилета в тон, и классической белой рубашке, не застегнутой на верхние пуговицы. Свой образ он дополнил солнцезащитными очками и черными классическими туфлями, позволив своим взъерошенным волосам развеваться на ветру.

Судя по фото, трудно поверить, что в июле Крузу исполняется 61 год. Знаменитость выглядит очень свежо и молодо.

Том Круз на премьере "Миссии Невыполнимой 7" Фото: Getty Images

Хейли Этвелл и Том Круз в Риме Фото: Getty Images

На красной дорожке Том Круз не жалел улыбок Фото: Getty Images

60-летний Том Круз Фото: Getty Images

А вы знакли, что 3 июля Тому Крузу исполняется 61 год Фото: Getty Images

Отметим, что мировая премьера седьмой части франшизы "Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть первая" выйдет в кинотеатрах 12 июля. А премьера сиквела, "Смертельная расплата, часть вторая", состоится больше чем через год — 28 июня 2024 года.

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