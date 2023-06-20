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60-річний Том Круз вразив неймовірно молодим краєвидом на прем’єрі нової "Місії нездійсненної" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Том Круз на прем’єрі "Місії Нездійсненної 7" Новина оновлена 20 червня 2023, 13:02
Том Круз на прем’єрі "Місії Нездійсненної 7". Фото Getty Images

Виникає відчуття, що актор із роками лише молодшає

У понеділок, 19 червня, в італійській столиці відбулася прем’єра нової частини всесвітньо відомого шпигунського бойовика "Місія нездійсненна 7: Смертельна розплата. Частина I". І, звичайно ж, цю подію не пропустив виконавець головної ролі — вічно молодий Том Круз.

Американський актор з’явився на червоній доріжці в Римі в елегантному синьому костюмі, накинутому поверх жилета в тон, і класичній білій сорочці, яка не застебнута на верхні ґудзики. Свій образ він доповнив сонцезахисними окулярами і чорними класичними туфлями, дозволивши своїм скуйовдженим волоссям майоріти на вітрі.

Зважаючи на фото, важко повірити, що в липні Крузу виповнюється 61 рік. Знаменитість виглядає дуже свіжо та молодо.

Том Круз на прем’єрі "Місії Нездійсненної 7"
Том Круз на прем’єрі "Місії Нездійсненної 7" Фото: Getty Images
Хейлі Етвелл і Том Круз у Римі
Хейлі Етвелл та Том Круз у Римі Фото: Getty Images
Том Круз на прем’єрі "Місії Нездійсненної 7" — фото
На червоній доріжці Том Круз не шкодував посмішок Фото: Getty Images
60-річний Том Круз
60-річний Том Круз Фото: Getty Images
Том Круз
А ви знали, що 3 липня Тому Крузу виповнюється 61 рік. Фото: Getty Images

Зазначимо, що світова прем’єра сьомої частини франшизи "Місія нездійсненна. Смертельна розплата, частина перша" вийде у кінотеатрах 12 липня. А прем’єра сиквела, "Смертельна розплата, частина друга" відбудеться більш як через рік — 28 червня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що на щорічному Канському кінофестивалі 2023 року з новим фільмом виступав британський актор Джуд Лоу. 50-річна зірка "Шерлока Холмса" відростив вуса і помітно постарів.

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#Том Круз #Актор #Місія нездійсненна