Посол Украины в Великобритании раскритиковал слова Зеленского насчет "благодарности Уоллесу"

Показывать россиянам какие-либо конфликты с международными партнерами — не самая лучшая идея

Бывший глава МИД и посол Украины в Великобритании Вадим назвал "нездоровым сарказмом" высказывания Владимира Зеленского в сторону министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который упрекнул за "недостаточную благодарность" за военную помощь.

Об этом пишет Sky News.

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм", — заявил посол.

Он также добавил, что нежелательно демонстрировать россиянам какие-либо конфликты с международными партнерами.

"Мы не должны показывать россиянам, что между нами (с партнерами — Ред.) что-то есть, они должны знать, что мы работаем вместе. Если что-то случится, Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет", — считает Вадим Пристайко.

Отметим, ранее Владимир Зеленский раскритиковал страны НАТО из-за их обсуждений только формулировок по приглашению в Альянс, а не членства. В свою очередь Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие, так как желание получить быстро новую военную помощь не всегда показывают то, что страна благодарна за прошлую.

Во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе Зеленский отреагировал на упрек Уоллеса и сказал следующее: "Я не знаю, что он подразумевает, как еще мы можем поблагодарить. Пусть он напишет, как мы можем еще благодарить. Можем утром просыпаться и благодарить его".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подводя итоги двухдневного саммита в Вилюсе Зеленский отметил, что теперь Украина убрала все двусмысленности в вопросе своего возможного членства в НАТО.