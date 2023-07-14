"Наезд" Уоллеса и Пристайко на Зеленского: в Украине объяснили, что это было

Несмотря на этот инцидент, отношения Украины и Британии остаются прежними

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко объяснил свои слова в адрес Владимира Зеленского, который в саркастической форме ответил министру обороны Британии Бену Уоллесу, заявившему, что страны Запада — это не Amazon. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба расставил точки над "і" по поводу всей этой ситуации.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, по мнению Пристайко, которое он озвучил в комментарии "УП", сарказм не нужен между дружественными странами.

"Саркастический комментарий британского министра о Амазон, получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен!", — говорит посол.

Он отметил,что если Уоллесу что-то не нравится, он мог бы это не выносить в публичное пространство, а просто связаться с самим Пристайко.

"Тем более что и президент Зеленский, и весь украинский народ, включая наших солдат, которые используют британскую технику, всегда благодарят Великобританию", — отметил украинский посол.

А вот Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, объяснил всю неприятную ситуацию "досадным недорозумением".

"Собственно премьер Британии Риши Сунак опроверг слова своего министра и сказал, что он ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах", — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что ни у кого нет оснований обвинять Украину в какой-либо неблагодарности.

"Но правда заключается в том, что, простите, у нас война. И когда меня часто спрашивают коллеги, министры, журналисты иностранные: "Достаточно ли вам передали оружие?". Я говорю: "Оружия будет недостаточно ровно столько, сколько будет длиться наш путь к победе". Вот когда победим, тогда я скажу: "Спасибо, оружия было достаточно", — говорит Кулеба.

Министр также рассказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе украинская делегация сидела рядом с британской. Тогда же министры обороны государств договорились о важном военном решении по оружию, на которое согласился Уоллес.

Кулеба подчеркнул, что все решения продолжают принимать так, как нужно.

"А то, что там кто-то не считает себя Amazon (онлайн-магазин — ред.). Мы же не против, чтобы он становился Amazon. Пусть остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия. Мы очень благодарны каждому. Стране, которая передала один снаряд, и стране, которая дала сто тысяч снарядов. Мы им всем благодарны", — добавил министр.

Напомним, что во время саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны запада не онлайн-магазин Amazon, чтобы предоставлять необходимое вооружение Украине по первому требованию.

"Хотим мы того или нет, но люди хотят видеть хоть немного благодарности… ", — сказал он.

В ответ на это президент Зеленский в саркастической форме ответил, что "Мы можем просыпаться утром и благодарить его".

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский сделал жесткое заявление насчет НАТО.