Столтенберг залишається головою НАТО, хоча строк повноважень вийшов: до якого часу

Генсек подякував за рішення членам Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишиться на своїй посаді ще більш ніж на рік — до 1 жовтня 2024 року. Таке рішення було ухвалено сьогодні, 4 липня.

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Twitter. Генсек наголосив, що члени Альянсу вирішили продовжити його повноваження.

"Я вдячний за рішення союзників щодо НАТО продовжити мій строк на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року", - зазначив Столтенберг.

Також Єнс Столтенберг наголосив на важливості існування Альянсу в "небезпечному світі".

"Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечує нашу свободу та безпеку вже майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс важливий як ніколи", – сказав генсек НАТО.

Зазначимо, що Єнс Столтенберг мав піти з посади у вересні поточного року, одна у зв’язку із ситуацією в Україні його строк один раз уже було продовжено і було розглянуто питання про ще одне продовження. Варто додати, що сам генсек не хотів залишатися на своїй посаді, однак члени Альянсу змогли його переконати. Серед кандидатів на місце Столтенберга розглядалися міноборони Британії Бен Уоллес і прем’єр Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Столтенберг розповів про новий пакет військової допомоги, який Україна отримає на липневому саміті у Вільнюсі.