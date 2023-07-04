Столтенберг остается главой НАТО, хотя срок полномочий вышел: до какого времени

Генсек поблагодарил за решение членов Альянса

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще более чем на год — до 1 октября 2024 года. Такое решение было принято сегодня, 4 июля.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter. Генсек подчеркнул, что члены Альянса решили продлить его полномочия.

"Я благодарен за решение союзников по НАТО продлить мой срок в должности генерального секретаря до 1 октября 2024 года", — отметил Столтенберг.

Также Йенс Столтенберг подчеркнул важность существования Альянса в "опасной мире".

"Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда", – сказал генсек НАТО.

Отметим, что Йенс Столтенберг должен был уйти с должности в сентябре текущего года, одна в связи с ситуацией в Украине его срок один раз уже был продлен и был рассмотрен вопрос о еще одном продлении. Стоит добавить, что сам генсек не хотел оставаться на своем посту, однако члены Альянса смогли его переубедить. К слову, среди кандидатов на место Столтенберга рассматривались минобороны Британии Бен Уоллес и премьер Дании Метте Фредериксен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Столтенберг рассказал о новом пакете военной помощи, который Украина получит на июльском саммите в Вильнюсе.