Бен Уоллес покидает пост министра обороны Британии: СМИ узнали, кто может его заменить

В качестве кандидатов на должность уже назвалось несколько имен

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли может занять пост министра обороны после того, как Бен Уоллес покинет свой пост.

Как информирует The Times со ссылкой на свои источники, оборонное направление является одним из самых важных в правительстве Риши Сунака, а Клеверли имеет опыт в этой сфере не только благодаря своей текущей должности, но и потому, что он является военным резервистом.

Впрочем, кандидатура действующего главы МИД не является единственной.

Кроме него на должность главы Минобороны рассматривают бывшего министра внешней торговли Энн-Мари Тревельян, а также младшего министра безопасности Тома Тугендхата.

Среди прочих кандидатов на этот пост назывались имена младшего министра Вооруженных сил Джеймса Хиппи, главного секретаря Министерства финансов Джона Глена и лидера Палаты общин Пенни Мордонт.

Как сообщалось ранее, 15 июля Уоллес подтвердил слухи о том, что больше не намерен возглавлять Минобороны и собирается уйти после истечения срока его полномочий осенью текущего года. Он также отметил, что сообщил о своем решении премьеру еще 16 июня, однако решил держать это в тайне.

В СМИ бытует версия, что такое решение было принято после того, как Сунаку не удалось убедить США и другие страны НАТО в том, что Уоллес должен стать новым главой Альянса вместо Йенса Столтенберга, чьи полномочия были продлены еще на один срок.