"Раскол вполне реален": Бен Уоллес рассказал, сможет ли Украина победить россию

В россии понимают, что ничего не смогут противопоставить НАТО

Несмотря на многочисленные угрозы со стороны россии, диктатор владимир путин не сможет что-то сделать против НАТО, так как его страна слишком хрупкая.

Как передает The Guardian, об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции Института Блэра в Лондоне.

По его словам, россияне очень осторожно относятся к границам Альянса и стараются не совершать провокаций.

"Мы не видели нападок на такие регионы как Эстония или Латвия. Они были абсолютно внимательны к НАТО", — сказал он и добавил, что это является следствием сдерживающего действия статьи о коллективной обороне.

При этом он отметил, что вторжение россии в Украину привело к возрождению Альянса и позволило ему выйти из многолетнего застоя. Кроме того, Уоллес считает, что Украина способна победить в этой войне.

"Я считаю, что россия гораздо хрупче, чем хотят признать россияне… Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасающее", — добавил он.

Как сообщалось ранее, бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер ранее рассказал, что в НАТО еще не поняли, насколько глобальные последствия будет иметь российское вторжение в Украину, и что будет, если кремлю удастся победить в этой войне.