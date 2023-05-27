Перемоги України на полі бою можуть запустити процес розвалу росії: експерт назвав головні чинники

Для України головне — звільнення своїх територій, але "побічним ефектом" може стати розвал росії

Своїми перемогами на полі бою та знищенням російської армії Україна по суті підриває один із факторів, на яких тримається путінський режим у рф.

Таку думку висловив офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров в інтерв’ю "Обозревателю".

Він зазначив, що на даний момент дуже велика частина території України перебуває під окупацією. За різними оцінками, росіяни утримують у нашій країні до 400 тисяч осіб особового складу та велику кількість техніки.

"Як показали рейди, що здійснюються на територію противника, справді все боєздатне, що є в РФ, знаходиться на тимчасово окупованій території України. Що на їхній території власних резервів у них практично немає", — описав ситуацію експерт.

Він наголосив, що Україна — не країна-агресор, і головне завдання Сил оборони – це саме деокупація, а не провокування розвалу рф. При цьому, успіхи України у війні та інші фактори можуть запустити ці процеси.

"Питання в тому, що своїми перемогами, по суті, знищенням російської армії випадає один із важливих стовпів, на яких тримається влада в росії. Другий їхній стовп, внутрішній каральний апарат також демонструє свою недієздатність. Не забуватимемо також про сильний санкційний і політичний тиск на росію", — пояснив Крамаров.

Таким чином, за його словами, разом всі ці фактори можуть запустити децентралізаційні процеси в рф. Це можуть бути і регіони Кавказу, і Сходу, і багато інших.

Як раніше повідомляв "Телеграф", заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник розповів, чому Захід боїться розвалу росії.