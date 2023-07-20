Компроміс знищить Україну: у Зеленського нагадали, чому поступок росіянам бути не може

В ОП розкритикували ідею віддати росії частину української території

Будь-які компроміси між Україною та росією задля зупинки війни призведуть до знищення нашої країни та повільної втрати державності.

В інтерв’ю AFP радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував ідеї деяких країн щодо того, щоб віддати росії частину української території.

"Для нас не існує компромісу, тому що росія нас ненавидить, вона прийшла, щоб зруйнувати концепцію української держави", — сказав він.

При цьому він додав, що українці теж ненавидять росіян просто за те, що їх убивають.

За словами Подоляка, якщо Україна піде на поступки, то це призведе до повільної втрати державності країни та відродження СРСР.

"Можливо, не через три дні, а через три роки чи п’ять", — додав він.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес раніше розповів про те, що вірить у перемогу України, оскільки насправді росія набагато тендітніша, ніж намагається показати кремль. При цьому він вважає, що через величезну кількість втрат у лавах російської армії може статися розкол.