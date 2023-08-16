У НАТО пояснили слова про здачу Україною територій росії

Початковий коментар Єнсена викликав ажіотаж у Києві

Начальник апарату генсека НАТО Стіан Єнсен, який припустив, що Україна може відмовитися від частини своїх територій, щоб швидше приєднатися до Альянсу, назвав свої слова помилкою.

Про це повідомляє CNBC.

За його словами, його фраза про можливі поступки територій з боку Києва була частиною масштабної дискусії про можливі сценарії, але йому не слід було "так говорити. Це була помилка".

Варто зазначити, що початковий коментар Єнсена викликав ажіотаж у Києві. Його слова розкритикував у соціальних мережах радник президента України Михайло Подоляк, який назвав концепцію відмови від території заради членства в НАТО "дивною".

На думку Подоляка, це було б "свідомим вибором поразки демократії, заохоченням глобального злочинця, збереженням російського режиму, руйнуванням міжнародного права та передачею війни іншим поколінням".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Михайло Подоляк назвав головну умову для переговорів із росією.

Також ми повідомляли, що Олексій Данілов поставив крапку в розмовах навколо можливості так званої оренди Криму росіянами.