В НАТО объяснились за слова о сдаче Украиной территорий россии

Первоначальный комментарий Йенсена вызвал ажиотаж в Киеве

Начальник аппарата генсека НАТО Стиан Йенсен, который допустили, что Украина может отказаться от части своих территорий, чтобы быстрее присоединиться к Альянса, назвал свои слова ошибкой.

Об этом сообщает CNBC.

По его словам, его фраза о возможных уступках территорий со стороны Киева была частью масштабной дискуссии о возможных сценариях, но ему не следовало "так говорить. Это была ошибка."

Стоит отметить, что первоначальный комментарий Йенсена вызвал ажиотаж в Киеве. Его слова раскритиковал в социальных сетях советник президента Украины Михаил Подоляк, назвавший концепцию отказа от территории ради членства в НАТО "странной".

По мнению Подоляка это было бы "сознательным выбором поражения демократии, поощрением глобального преступника, сохранением российского режима, разрушением международного права и передачей войны другим поколениям".

Напомним, ранее мы писали о том, что Михаил Подоляк назвал главное условие для переговоров с рф.

Также мы сообщали о том, что Алексей Данилов поставил точку в разговорах вокруг возможности так называемой аренды Крыма россиянами.