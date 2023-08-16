В НАТО объяснились за слова о сдаче Украиной территорий россии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Первоначальный комментарий Йенсена вызвал ажиотаж в Киеве
Начальник аппарата генсека НАТО Стиан Йенсен, который допустили, что Украина может отказаться от части своих территорий, чтобы быстрее присоединиться к Альянса, назвал свои слова ошибкой.
Об этом сообщает CNBC.
По его словам, его фраза о возможных уступках территорий со стороны Киева была частью масштабной дискуссии о возможных сценариях, но ему не следовало "так говорить. Это была ошибка."
Стоит отметить, что первоначальный комментарий Йенсена вызвал ажиотаж в Киеве. Его слова раскритиковал в социальных сетях советник президента Украины Михаил Подоляк, назвавший концепцию отказа от территории ради членства в НАТО "странной".
По мнению Подоляка это было бы "сознательным выбором поражения демократии, поощрением глобального преступника, сохранением российского режима, разрушением международного права и передачей войны другим поколениям".
Напомним, ранее мы писали о том, что Михаил Подоляк назвал главное условие для переговоров с рф.
Также мы сообщали о том, что Алексей Данилов поставил точку в разговорах вокруг возможности так называемой аренды Крыма россиянами.