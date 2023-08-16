Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш объяснил "Телеграфу", что стоит за заявлением клерка офиса НАТО.

Начальник аппарата генсека НАТО Стиан Йенсен во время публичной дискуссии в норвежском городе Арендале допустил, что Украина может отказаться от части своих территорий, чтобы быстрее присоединиться к Альянсу. Это высказывание вызвало понятный резонанс.

Но, во-первых, важно обратить внимание, что высказано лишь частное мнение. Стиан Йенсен говорит — "я думаю". Второй момент — я считаю, что его высказывание является аллюзией на высказывание путинского пресс-секретаря пескова в интервью американским СМИ. Он отмечал, что россия хотела бы сохранить за собой те украинские территории, которые уже записаны как ее в конституции рф.

Такого рода заявления со стороны натовского чиновника следует воспринимать как попытку прозондировать мнения сторон (и Украины, и россии) на такой вариант. россия в лице экс-президента, нынешнего замглавы совбеза рф медведева тут же пытается повысить ставки, говоря о том, что претендует на всю Украину, кроме, возможно, западных областей.

Что является абсолютно нереалистичным. Думаю, это понимают и в кремле. Реальные намерения рф, как мне кажется, обозначил именно песков (Крым, Запорожская и Херсонская области — признать российскими, а Донецкую и Луганскую — т.н. "ДНР и "ЛНР").

Стоит также отметить, что, предлагая размен в стиле "территории — на членство в НАТО", Йенсен не учитывает политические реалии в Украине. На данный момент внутриполитическая ситуация явно не созрела к такому варианту. Возможно (но очень не хотелось бы), если война будет затягиваться, общественное мнение начнет склоняться к такому варианту разрешения конфликта. Но не сейчас — точно. Думаю, остальные члены НАТО также не готовы поддержать такой вариант, понимая внутриполитические риски в Украине. Ведь подобное решение Киева может привести к гражданскому противостоянию. Что сделает Украину еще большей зоной нестабильности, в том числе для НАТО.

Поэтому пока можем рассматривать такие заявления как частную идею, выпущенную в мир с целью зондирования ситуации, создания дискуссии.

Также следует обратить внимание на другое высказывание этого чиновника. Почему-то мало кем замеченное. А он отмечал, что в НАТО есть подвижки по вступлению Украины. То есть, он пытается обменять наше вступление, фактические гарантии безопасности — на территории. Но мне кажется, это нереалистично. Ведь Альянс для того нам и нужен, чтобы гарантировать свою территориальную целостность. И нам нет смысла вступать в НАТО, если за это придется расплачиваться территориями.