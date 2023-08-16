Глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш пояснив "Телеграфу", що стоїть за заявою клерка офісу НАТО.

Начальник апарату генсека НАТО Стіан Єнсен під час публічної дискусії в норвезькому місті Арендалі припустив, що Україна може відмовитися від частини своїх територій, щоб швидше приєднатися до Альянсу. Цей вислів викликав зрозумілий резонанс.

Але, по-перше, важливо звернути увагу, що висловлено лише приватну думку. Стіан Єнсен каже — "я думаю". Другий момент — я вважаю, що його висловлювання є алюзією на висловлювання путінського речника піскова в інтерв’ю американським ЗМІ. Він наголошував, що росія хотіла б зберегти за собою ті українські території, які вже записані як її у конституції рф.

Такі заяви з боку натовського чиновника слід сприймати як спробу прозондувати думки сторін (і України, і рф) на такий варіант. росія в особі екс-президента, нинішнього заступника голови радбезу рф медведєва одразу намагається підвищити ставки, говорячи про те, що претендує на всю Україну, крім, можливо, західних областей.

Що є абсолютно нереалістичним. Думаю, це розуміють і у кремлі. Реальні наміри росії, як мені здається, позначив саме пєсков (Крим, Запорізьку та Херсонську області — визнати російськими, а Донецьку та Луганську — т.зв. "ДНР і "ЛНР").

Варто також зазначити, що, пропонуючи обмін у стилі "території — на членство в НАТО", Єнсен не враховує політичних реалій в Україні. На сьогодні внутрішньополітична ситуація явно не дозріла до такого варіанту. Можливо (але дуже не хотілося б), якщо війна затягуватиметься, громадська думка почне схилятися до такого варіанту вирішення конфлікту. Але не зараз точно. Думаю, решта членів НАТО також не готова підтримати такий варіант, розуміючи внутрішньополітичні ризики в Україні. Адже таке рішення Києва може призвести до громадянського протистояння. Що зробить Україну ще більшою зоною нестабільності, зокрема для НАТО.

Тому поки що можемо розглядати такі заяви як приватну ідею, випущену у світ з метою зондування ситуації, створення дискусії.

Також слід звернути увагу на інший вислів цього чиновника. Чомусь мало ким помічений. А він зазначав, що у НАТО є зрушення щодо вступу України. Тобто він намагається обміняти наш вступ, фактичні гарантії безпеки на території. Але мені здається, що це нереалістично. Адже Альянс нам і потрібен, щоб гарантувати свою територіальну цілісність. І нам нема сенсу вступати в НАТО, якщо за це доведеться розплачуватися територіями.