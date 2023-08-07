Это база: Подоляк назвал главное условие для переговоров с рф

Украина будет разговаривать с рф только на основе формулы мира Зеленского

В Украине в очередной раз подчеркнули, что не собираются идти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования войны. "Единственный базовый "переговорный фундамент" – это формула мира президента Зеленского.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Никаких компромиссных позиций типа "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих россии время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года. Не надо иллюзий: любой "Минск-3" продолжит войну в будущем. Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, еще вчера неправильно оценивавших россию и ее намерение "убить" международное право…", — заявил Подоляк.

Стоит отметить, что постом ранее советник отметил, что все территории Украины будут освобождены, а Конституцию рф, в которую записаны некоторое оккупированные территории нашей страны, никто не собирается брать во внимание.

При этом, как пишут некоторые западные СМИ, украинская сторона на переговорах в Саудовской Аравии якобы не особо настаивала на реализации "формулы мира" Зеленского, в ключевом пункте которой говорится о невозможности переговоров до вывода войск рф из Украины.

Об итогах встречи в Саудовской Аравии вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Итоги переговоров о мире в Украине: главные выводы после встреч в Саудовской Аравии".

Ранее мы писали о том, что в Офисе президента Украины подвели итоги саммита в Джидде.