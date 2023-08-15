Украина может сдавать Крым россиянам? Данилов поставил точку в разговорах

Украина не будет повторять прошлых ошибок

Сдача Крыма в так называемую аренду невозможна, ведь в таком случае рф спустя время потребует стать владельцем.

Об этом в интервью итальянскому изданию "La Repubblica" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что россияне в прошлом уже были арендаторами Крыма, а Украина не будет повторять прошлых ошибок.

"Они уже были нашими арендаторами: очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют", — говорит он.

Автономию демилитаризованному Донбассу Данилов также отбросил, отметив, что Украине было достаточно автономии Крыма.

"Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безусловное возвращение под контроль украинской власти всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск", — добавил секретарь СНБО.

Также он выразил уверенность в том, что Украина сможет победить россию в войне.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алексей Данилов сделал неожиданное заявление по поводу "формулы мира" Зеленского.