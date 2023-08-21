ЗСУ просуваються: стало відомо про успіх під Бахмутом

Бахмутський напрямок і сам Бахмут мають для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, а й військове

Тривають бої за Бахмут — українські військові просуваються на південному фланзі міста, за минулий тиждень там було звільнено 3 квадратні кілометри території.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км навколо Бахмута", — додала вона.

Минулого тижня українські воїни повідомили, що росіяни підтягують резерви під Бахмут. При цьому 17 серпня на Бахмутському напрямку було збито ворожий гелікоптер Ка-52.

У той же час, за даними Інституту вивчення війни (ISW), за 20 серпня окупанти також трохи просунулися в районі Бахмута — на захід від Ягідного. Генштаб України повідомив, що ворог вів безуспішні наступальні дії на північ від Богданівки, на північ і південь від Кліщівки та в районі Курдюмівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, показують, що наші воїни вийшли на позиції далі на захід і північ від Андріївки, хоча залишається незрозумілим, чи вони там закріпилися.

Варто зазначити, що втрати ворога під Бахмутом колосальні — станом на кінець липня вони вже були більшими, ніж втрати радянської армії під час війни в Афганістані. За серпень втрати окупантів там, безперечно, істотно зросли.

Раніше "Телеграф" розповідав, що захисники України відбили потужну контратаку російських окупантів під Бахмутом. Було знищено цілу роту ворогів, а також кілька танків Т-90М.