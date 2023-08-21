ЗСУ вже у Роботиному? Маляр виступила із цікавою заявою

ЗСУ мають успіхи на Південному напрямку

Українські військові продовжують наступальну операцію на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, ЗСУ мають успіх у напрямку на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки Запорізької області.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

У своєму зведенні вона уточнила, що в самому Роботиному "вже йде планова бойова робота". Жодних інших подробиць вона не розповіла.

"Ворог намагався повернути втрачені позиції на схід від Роботиного Запорізької області. Але безуспішно", — повідомила Маляр.

Цікаво, що російські пропагандисти ще з 20 серпня активно розповсюджували інформацію про те, що наші військові вже зайшли до Роботиного. Також інформація про це проскакувала і в деяких українських каналах.

Також Маляр зазначила, що окупанти змушені лише оборонятися у Запорізькій області, обстрілюючи наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.

Говорячи про інші напрямки, вона зазначила, що окупанти намагаються наступати в районі Куп’янська, Лимана, Авдіївки та Мар’їнки.

На Бахмутському напрямку противник намагається відновити втрачені позиції на північному фланзі, тоді як ЗСУ ведуть активні бої на південному фланзі міста.

"Звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 43 квадратні кілометри. Відбито за тиждень 3 квадратні кілометри. На Авдіївському, Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступати, але безуспішно. Противнику просунутися не вдається", — уточнила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нинішні та колишні чиновники в Україні, США та Європі проаналізували, чи зможуть ЗСУ провести успішний контрнаступ без західних літаків.