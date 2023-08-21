ВСУ уже в Работино? Маляр выступила с интересным заявлением

ВСУ имеют успехи на Южном направлении

Украинские военные продолжают наступательную операцию на Бердянском и Мелитопольском направлениях. В частности, ВСУ имеют успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В своей сводке она уточнила, что в самом Работино "уже идет плановая боевая работа". Никаких других подробностей она не рассказала.

"Враг пытался вернуть утраченные позиции восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно", — сообщила Маляр.

Интересно, что русские пропагандисты еще с 20 августа активно распространяли информацию о том, что наши военные уже зашли в Работино. Также информация об этом проскакивала и в некоторых украинских каналах.

Также Маляр отметила, что оккупанты вынуждены лишь обороняться в Запорожской области, обстреливая наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.

Говоря о других направлениях, она отметила, что оккупанты пытаются наступать в районе Купянска, Лимана, Авдеевки и Марьинки.

На Бахмутском направлении противник пытается восстановить утраченные позиции на северном фланге, в то время как ВСУ ведут активные бои на южном фланге города.

"Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 43 квадратных километра. Отбито за неделю 3 квадратных километра. На Авдеевском, Марьинском направлениях враг продолжает наступать, но безуспешно. Противнику продвинуться не удается", — уточнила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что нынешние и бывшие чиновники в Украине, США и Европе проанализировали, смогут ли ВСУ провести успешное контрнаступление без западных самолетов.