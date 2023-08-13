F-16 не нужны? Может ли Украина провести успешное контрнаступление без западных самолетов

Авиация не является основной проблемой Украины

Украина все еще имеет все возможности успешно провести контрнаступление, а наличие истребителей F-16 в этом не будет играть ключевой роли.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников в Украине, США и Европе, а также западных оборонных аналитиков.

Так в материале говорится, что большинство опрошенных должностных лиц убеждены, что F-16 не оказали бы существенного влияния на контрнаступление. В первую очередь это связано с тем, что разрешения на начало обучения пришлось ждать больше года, а потому к моменту, когда оно будет завершено, контрнаступление уже закончится.

Источники издания отметили, что Украина, впрочем, может успешно его провести и без западной авиации, хотя это будет намного сложнее.

"Это придется делать без F-16. Но я верю, что они смогут", — сказал генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав.

При этом Бридлав добавил, что если на Западе ожидают, что украинцы будут воевать как НАТО, то они должны иметь те же инструменты, а их у ВСУ нет.

Впрочем, полковник Маркус Райзнер, который курирует вопросы развития вооруженных сил Австрии, убежден, что заявления американцев о том, что Украине пока не нужны F-16 это заявления политические и не связаны с военной логикой.

Однако другие источники отмечают, что и Украина и россия имеют мощную систему ПВО, а потому их пилоты избегают работы в районах неподалеку от линии фронта. Поэтому для аналитиков непонятно, как в этих условиях могли бы себя показать западные самолеты и какую роль им пришлось бы играть.

При этом опыт контрнаступления показал, что проблемы с применением общевойскового подхода заключаются не только в отсутствии авиации. Об этом говорит в частности то, что некоторые украинские командиры от него отказались и вернулись к тактике артиллерийских и ракетных обстрелов, чтобы истощить российские силы.

Поэтому эксперты говорят, что если западные самолеты и должны начать работать в Украине то их должно быть по меньшей мере несколько эскадрилий, но несколько самолетов существенного влияния все равно не окажут.

Как сообщалось ранее, накануне американский генерал в отставке Филипп Бридлав заявил, что некоторые западные страны до сих пор боятся провоцировать россию из-за чего передача Украине самолетов и другого важного оружия задерживается.