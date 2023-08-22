Беседы с путиным и проблемы со Starlink. Илон Маск – друг путина или Украины?

В разгар контрнаступления ВСУ Маск "клюнул на наживку путина вместе с крючком, леской и грузилом"

Основатель компании SpaceX Илон Маск, который время от времени делает контроверсионные заявления о войне в Украине, снова заставил сомневаться в том, за кого он в этой борьбе. В начале полномасштабного вторжения миллиардер предоставил Украине доступ к системе спутниковой связи Starlink и терминалы, чем сразу заслужил славу героя в глазах миллионов украинцев. Но постоянные попытки предпринимателя поиграть в геополитику бросили тень на его фигуру.

Разговор с путиным и блокирование Starlink для ВСУ

Оказалось, что Маск действительно лично разговаривал с президентом рф владимиром путиным и рассказывал об этом представителям Пентагона, говорится в статье The New Yorker. Американский миллионер упоминал о своих контактах во время телефонного разговора в октябре 2022 года с Колином Калем, занимавшим тогда должность заместителя министра обороны США.

Пентагон связался с Маском после того, как украинские военные сообщили об отключении связи, которую обеспечивали терминалы Starlink. Связь перестала работать сразу после того, как украинские войска начали продвигаться на оккупированные территории юга. Связь прервалась, подразделения были изолированы.

"Когда вы проводите наступление, вам, особенно командирам, всегда нужна информация из батальонов. Командирам, рискуя собой, приходилось выезжать на поле боя, чтобы находиться в зоне радиосвязи. Это был хаос", — сказал один из украинских военнослужащих.

По словам трех человек, участвовавших в привлечении Starlink в Украину, сначала они не думали о степени личного контроля за спутниковой связью. В ведомстве провели несколько совещаний, пытаясь понять, как решить проблему. Она оказалась нетипичной, поскольку министерство не могло выдвинуть Маску претензий по поводу нарушения контракта. Поэтому Пентагон решил заключить контракт со SpaceX, чтобы Маск "не мог однажды утром проснуться и просто решить, что он больше не хочет этим заниматься".

Чиновникам Пентагона Маск заявил, что лично разговаривал с путиным и то, может смотреть в свой компьютер и видеть всю разворачивающуюся войну через карту активности Starlinl. Бизнесмен сделал такое утверждение за несколько недель до того, как опубликовал в Твиттере свой так называемый мирный план. Он говорил, что его консультации с Кремлем были регулярными.

От прихотей Маска зависит правительство США и жизнь украинцев

New Yorker пишет, что Пентагон оказался зависим от воли одного человека. И не только он, но и чиновники NASA, американских Минтранса, Федерального авиационного управления и Управления по охране труда. А Tesla фигурирует в планах правительства по переходу автомобильной промышленности на электромобильную.

"От влияния Маска теперь никуда не деться, а некоторые вообще признались, что воспринимают его как негласного представителя власти", — пишет Ферроу.

Влияние Маска стало головной болью администрации Джо Байдена, пишет Bloomberg, а статус Маска приближается к президентскому. Мол, некоторые чиновники в администрации Байдена опасаются, что благодаря своей бизнес-империи, богатству и политическим связям Маск практически неприкосновен. Он в одностороннем порядке решает, где и как Украина может использовать Starlink.

Starlink способен предоставлять доступ в Интернет благодаря спутникам без необходимости прокладывать кабели или строить дополнительную инфраструктуру. Бесперебойную связь передовой с тылом называли важной составляющей обороноспособности украинской армии и одной из важных составляющих ведения боевых действий. К примеру, у российского командования такого оборудования нет.

После октябрьской прихоти Маска перебои со связью затронули подразделения в Херсоне, Запорожье, Харькове, Донецке и Луганске. Когда связь перестала работать, подразделения ВСУ были изолированы, а командирам приходилось рисковать и выезжать на поле боя, чтобы быть в радиусе действия радиосвязи. Некоторые подразделения даже должны были отступить.

Игра в геополитику

3 октября Маск спросил своих подписчиков в Twitter, одобряют ли они "мирный план" из четырех пунктов по прекращению войны. Предложения отражали тезисы кремля, призывая Украину принять аннексию Крыма россией, исключить вступление в НАТО и согласиться на псевдореферендумы по оккупированным территориям. Позже он добавил, что некоторые части Украины "предпочитают россия". В кремле назвали инициативу "положительной".

Мирный план Маска

Тогда президент подписчики Маска проголосовали против этой идеи, а президент Владимир Зеленский пошел его стопами и спросил своих подписчиков, кому они предпочитают больше: Илону Маску, который поддерживает Украину или Маску, который поддерживает россию?

А в конце мая 2023 года Маск, несмотря на торговые войны Белого дома, уехал в Китай, где провел встречи с министрами иностранных дел, торговли и промышленности Китая, а также пообедал с Цзэн Юцюнем — главой ведущего поставщика литий-ионных аккумуляторов CATL.

К счастью, для Украины и мира, сейчас внимание Маска переключилось на Марка Цукерберга, которому он бросил вызов выйти с ним на поединок после выпуска похожей на Twitter новой соцсети Meta Threads. В последнее время речь шла, что Маск проведет сражение с Цукербергом в Колизее, а в кадре будет Древний Рим. А пока мы можем только поблагодарить Цукерберга и надеяться, что эти разборки будут продолжаться до окончания украинского контрнаступления.