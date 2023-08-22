ВСУ вошли в Работино: Маляр подтвердила, показала фото и рассказала еще кое-что

Жители села ждали освобождения, сейчас их вывозят из опасной зоны

Украинские войска имеют успех на южном фронте в направлении Роботино, они вошли в село организовали эвакуацию мирных жителей.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как уточнил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

"В направлении Роботиного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал он, добавив, что украинские военные бьют артиллерией по объектам оккупантов и ведут контрбатарейную борьбу.

Анна Маляр рассказала, что воины 47 бригады, с боем вошедшей в село Роботино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли.

В результате двух месяцев упорных боев украинские воины прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов и вошли в Роботино. Первое, что сделали военнослужащие – известили местных о необходимости срочно уезжать, так как враг цинично продолжает стирать село с лица земли.

"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая эти пакеты, потому что жизнь – самое ценное. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке", — рассказали люди, назвав "танком" американскую БМП Брэдли.

Заход украинских войск в Роботино подтвердил и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", ВСУ имеют успех и на востоке Украины — за прошлую неделю наши воины освободили три квадратных километра на Бахмутском направлении и удерживают господствующие высоты на северном фланге Бахмута, загнав россиян в ловушку.