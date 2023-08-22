Украинские защитники загнали врага в ловушку на одном из направлений фронта: свежие карты боев

Россиянам не хватает военной техники, а их боевой дух с каждым днем все ниже

Идет 545-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 20-21 августа украинские силы вели контрнаступательные действия на востоке и на границе Донецкой и Запорожской областей, добились тактически важных успехов в районе Роботино и на западе Запорожской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупанты вели наступательные действия в районе Кременной, Бахмута и на линии Авдеевка — Донецк, продвигались в районе Бахмута. Российские военкоры продолжают утверждать, что их войскам не хватает техники и их боевой дух крайне низок по всей линии фронта. Тем временем минобороны рф создает новые воинские формирования, возможно, для переброски более боеспособных частей, обороняющихся сейчас в Херсонской области, на более важные участки фронта.

Харьковская и Луганская области

Украинские официальные лица сообщили, что враг вел безуспешные наступательные операции у Кременной, Белогоровки и в районе Серебрянского леса.

21 августа украинские войска продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и добились некоторых успехов. Глава Северодонецкой РГА Роман Власенко заявил, что украинские силы продвинулись в районе Кременной.

Российский "военкор" заявил, что украинские силы добились тактических успехов вблизи Новоселовского и в районе Серебрянского леса.

Донецкая область

21 августа оккупанты наступали в районе Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, якобы показывают, что они продвигались к северо-западу от Клещиевки.

Украинский Генштаб сообщил, что россияне без успеха наступали вблизи Клещиевки и Курдюмовки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что враг пытается вернуть утраченные позиции на северном фланге Бахмута в районе Железнянского, Васильевки и Богдановки.

Маляр добавила, что за прошлую неделю наши воины освободили три квадратных километра на Бахмутском направлении и удерживают господствующие высоты на северном фланге Бахмута, загнав россиян в ловушку.

Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Авдеевки, а также около Марьинки и Новомихайловки. Минобороны врага утверждало, что украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк 21 августа.

"Южная ось"

21 августа украинские войска продвинулись в центр Роботино и восточнее него, а также, вели новое наступление примерно в трех километрах к востоку от Роботино. Успех восточнее этого населенного пункта, вероятно, говорит о том, что украинские силы преодолели российские укрепления в этом районе.

Анна Маляр сообщила, что украинские войска провели успешные операции к юго-востоку от Роботиного и к югу от Малой Токмачки. Россияне же безуспешно пытались вернуть утраченные позиции восточнее Роботино, где продолжаются боевые действия.

Российские источники утверждают, что украинские войска усилили атаки на рубеже Роботине-Вербовое и ведут тяжелые бои в центре Роботино. "Военкор" рф заявил, что украинские войска продвинулись на линию Роботино-Вербовое и контролируют часть передовых рубежей обороны россиян. Некоторые российские источники утверждали, что войска рф оставили несколько позиций в районе Вербового.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали совершать рейды на острова в дельте реки Днепр и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Враг продолжают сталкиваться с проблемами материально-технического обеспечения и ужесточает меры безопасности в Крыму, что, вероятно, замедляет логистику рф на юге Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколько украинских офицеров в материале The New York Times оценили наши силы на фронте и дали неутешительный прогноз об окончании войны.