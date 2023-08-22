Война — день 545: ВСУ достигли успеха на юге, а оккупанты активизировались на востоке
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Оперативно о главном за сутки
Украинские войска продолжают наносить удары по российской обороне, что, по мнению аналитиков, может привести к ее обрушению. При этом появляется информация, что ВСУ достигли существенных успехов в Запорожской области, хотя оккупанты заметно активировались на востоке страны. Несмотря на весьма оптимистичные новости, военные призывают украинцев не расслабляться, поскольку война может длиться еще долго.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В ГУР сообщают, что за последние дни диверсанты смогли вывести из строя пять российских самолетов, среди которых и стратегические бомбардировщики.
О том, что происходило 19 августа, читайте в материале: Война — день 542: ВСУ прорываются через оборону оккупантов, а россияне увеличивают количество фейков
Информацию за 20 августа смотрите по ссылке: Война — день 543: ВСУ давят на трех участках фронта, а оккупанты пытаются наступать возле Купянска
С данными за 21 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 544: ВСУ ломают оборону оккупантов на юге, а россияне продвигаются на востоке