ВСУ продвигаются: стало известно об успехе под Бахмутом

Бахмутское направление и сам Бахмут имеют для россиян не только информационно-пропагандистское значение, но и военное

Продолжаются бои за Бахмут — украинские военные продвигаются на южном фланге города, за прошлую неделю там было освобождено 3 квадратных километра территории.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута", — добавила она.

На прошлой неделе украинские воины сообщили, что россияне подтягивают резервы под Бахмут. При этом 17 августа на Бахмутском направлении был сбит вражеский вертолет Ка-52.

В то же время, по данным Института изучения войны (ISW), за 20 августа оккупанты также незначительно продвинулись в районе Бахмута — к западу от Ягодного. Генштаб Украины сообщил, что враг вел безуспешные наступательные действия к северу от Богдановки, к северу и югу от Клищевки и в районе Курдюмовки. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, показывают, что наши воины вышли на позиции дальше к западу и северу от Андреевки, хотя остается неясным, закрепились ли они там.

Стоит отметить, что потери врага под Бахмутом колоссальны — по состоянию на конец июля они уже были больше, чем потери советской армии во время войны в Афганистане. За август потери оккупантов там несомненно существенно возросли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что защитники Украины отбили мощную контратаку российских оккупантов под Бахмутом. Была уничтожена целая рота врагов, а также несколько танков Т-90М.