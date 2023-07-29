"Враг положил своих солдат уже больше, чем советская армия": в ВСУ озвучили масштабы потерь россиян под Бахмутом

Только за минувшие сутки там ликвидировано 73 оккупанта, еще 147 ранено

В пятницу, 28 июля, ВСУ продвинулись в направлении Бахмута более чем на 1200 метров, а враг перебрасывает силы на Бахмутское направление, пытаясь удержать свои позиции. Потери оккупантов там уже превышают потери советской армии во время войны в Афганистане.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Freedom.

Он отметил, что Бахмутское направление и сам Бахмут имеют для россиян не только информационно-пропагандистское значение, но и военное.

Ситуация на Бахмутском направлении, карта deepstatemap

Для армии 21-го века, потери россиян на Бахмутском направлении невероятны, и несмотря на то, что россия продолжает перебрасывать туда силы, украинские войска продолжают продвигаться вперед.

"Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений", — описал ситуацию Череватый.

За сутки на Бахмутском направлении:

ликвидировано 73 оккупанта, еще 147 ранено;

в плен взято двух российских военнослужащих;

уничтожены БМП, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 8 артиллерийских орудий, 2 противотанковых ракетных комплекса, 1 дрон камикадзе и 2 полевых склада с боеприпасами.

Как сообщал "Телеграф", генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ создали необходимые условия для возвращения Бахмута под свой контроль.