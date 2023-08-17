Сразу два российских вертолета за утро: у ВСУ успех на фронте

Украинские воины уничтожили уже 316 вертолетов врага

За утро 17 августа украинские воины сбили два вражеских ударных вертолета Ка-52. Один — на Бахмутском направлении, а второй — в Запорожской области.

О сбитии первого сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук в Telegram, а о втором проинформировали на Facebook-странице 47 ОМБр.

"Утро воинов 47 отдельной механизированной бригады началось с уничтожения российского вертолета Ка-52 в районе Роботино, что на Запорожье", — сообщили в 47 ОМБр.

Около 07:40 вражеский "Аллигатор" зафиксировала огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. Вертолет был сбит одним выстрелом из ПЗРК.

Отмечается, что на счету бойцов 47 бригады − это уже 8-й "навсегда приземленный Ка-52". Стоимость такого вертолета достигает $16 млн.

Немного ранее Николай Олещук сообщил об уничтожении вражеского Ка-52 утром 17 августа на Бахмутском направлении.

Для справки: Ка-52 — это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации. Он осуществляет разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Он также предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами, по состоянию на утро 17 августа, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны сбили 314 российских вертолетов. Таким образом, с двумя Ка-52, сбитыми 17 августа, враг потерял уже 316 вертолетов.

Как сообщал "Телеграф", в россии 14 августа во время проведения учебных полетов разбился самолет Л-39. Погиб командир учебной авиационной базы Майкопа полковник Вадим Гуров.