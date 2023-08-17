Война — день 540: ВСУ бросили самые сильные подразделения в бой, а россияне усиливают давление на Купянск

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, а ВСУ продолжают освобождать территорию нашей страны от российских захватчиков, при этом отправив в бой две свои наиболее мощные бригады. В свою очередь россияне усиливают давление на Купянском направлении, а на Лиманском проводят перегруппировку войск.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не будет вести переговоры о продлении с россией контракта на транзит газа, который заканчивается в 2024 году.

Информацию за 14 августа смотрите по ссылке: Война — день 537: оккупанты пытаются давить на Купянск, а ВСУ достигают успехов на фронте

С данными за 15 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 538: россияне пытаются давить на востоке, но испытывают нехватку резервов

О том, что происходило 16 августа, читайте в материале: Война — день 539: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты засылают ДРГ с севера