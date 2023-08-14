Война — день 537: оккупанты пытаются давить на Купянск, а ВСУ достигают успехов на фронте

Оперативно о главном за сутки

ВСУ продолжают давить противника на Донецком и Запорожском направлениях и смогли отбросить россиян у населенного пункта Урожайное. Вместе с тем оккупанты наступают на Купянск, чтобы отвлечь на это максимально возможное количество украинских сил. При этом на Западе говорят, что война наверняка не закончится до конца текущего года и чудес на фронте ждать не стоит.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На части территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за вхождения стратегических бомбардировщиков Ту-22 в акваторию Азовского моря. Впрочем, запусков не было, а самолеты отправились к месту базирования.

Информацию за 11 августа смотрите по ссылке: Война — день 534: ракетный удар по Прикарпатью и массовое увольнение военкомов

С данными за 12 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 535: оккупанты пытаются перехватить инициативу, а ВСУ ищут место для нового удара

О том, что происходило 13 августа, читайте в материале: Война — день 536: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты ищут слабые места в украинской обороне