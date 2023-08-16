F-16 не будет: в ВСУ рассказали, что нужно для защиты неба от российских ракет зимой

Украинские пилоты уже начали обучение, но до конца года его не завершат

Все более очевидным становится тот факт, что Украина не сможет получить истребители F-16 до конца текущего года, а потому защита воздушного пространства в холодный период будет лежать на наземных средствах ПВО.

Об этом сообщил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого марафона украинских новостей.

"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", — отметил он.

По его словам, на самолеты были большие надежды, поскольку они могли стать частью противовоздушной защиты и помочь защитить Украину от российского ракетного террора.

Вместе с тем, он подчеркнул, что вопрос все же сдвинулся с мертвой точки, а пилоты начали обучение.

"Но одновременно усиление нашего ПВО нужно проводить", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, накануне американский генерал в отставке Филипп Бридлав заявил, что некоторые западные страны до сих пор боятся провоцировать россию из-за чего передача Украине самолетов и другого важного оружия задерживается.

Вместе с тем западные эксперты отмечают, что самолеты вряд ли смогли бы оказать существенное влияние на ход украинского контрнаступления, поскольку россияне обладают мощными средствами ПВО, которые не позволили бы им работать возле линии фронта.